Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o časePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o čase
Článek byl publikován 27.10.2026 19:20
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