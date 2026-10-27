Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o čase

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Představte si hodiny, které by se mohly pohybovat dvěma opačnými směry současně. Podobná představa stojí za novým návrhem takzvaného časového qubitu. Fyzik z Korejské univerzity tvrdí, že už starší experimenty s fotony obsahovaly klíčové znaky tohoto chování. Na cestování do minulosti však můžeme zapomenout: jde o řízení kvantové evoluce, nikoli skutečného času.
Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o čase

Qubit, který se může vyvíjet „pozpátku“: kvantový experiment otevřel zvláštní otázku o čase

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:20

Reklama
Další články z Kód Enigma
Po ztroskotání lodi ovládl přeživší strachem. Věda v něm vidí předobraz „firemního psychopata“
Po ztroskotání lodi ovládl přeživší strachem. Věda v něm vidí předobraz „firemního psychopata“
Olihně působí jako tvorové z jiné planety. Umějí přepisovat instrukce pro vlastní bílkoviny. DNA přitom nechávají beze změny
Olihně působí jako tvorové z jiné planety. Umějí přepisovat instrukce pro vlastní bílkoviny. DNA přitom nechávají beze změny

Lidské tělo vytváří bílkoviny podle genetických instrukcí. Olihně však mají v rukávu pozoruhodný trik:...

Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři
Proč je atmosféra Slunce mnohem žhavější než jeho povrch? Vědci napodobili jeho fungování a ohalili část záhady přímo v laboratoři

Čím dál stojíme od ohně, tím bývá chladněji. U Slunce však tato běžná zkušenost selhává: jeho viditelný...

Sovětská ponorka uvázla na skalách u švédské základny. Posádka tvrdila, že zabloudila
Sovětská ponorka uvázla na skalách u švédské základny. Posádka tvrdila, že zabloudila

Večer 27. října 1981 uslyšeli obyvatelé švédského souostroví podivný hluk motorů. Nedaleko vojenské...

Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes
Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes

Když se 27. října 1962 zřítilo letadlo s Enricem Matteim, Itálie přišla o jednu z nejvlivnějších osobností...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Fyzika
Zobrazit více
ZajímavostiVědaFyzika
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.