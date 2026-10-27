Kvašení zelí a okurek: Gumové rukavice prozradí, kdy je hotovo

Kvašení využijete nejenom proto, že tím prodloužíte životnost surovin, které byste třeba jinak nestihli spotřebovat, ale také pro jejich specifickou chuť. Možná už jste viděli, že někteří lidé dávají na sklenice s fermentovanými výrobky gumové rukavice. Nedělají to pro zábavu – i když to může vypadat zábavně, když se nafouknou a „zdraví“ vás zdálky. Tento trik využijete zkrátka jako indikátor, že už je kvašení dokončeno.
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