Olomouc má vítěze soutěže pro oblast u tržnice. Zvítězil pražský ateliér

Dlouhé roky nevyřešená otázka budoucnosti jednoho z nejcitlivějších území Olomouce dostala první konkrétní odpověď. Pražský ateliér DICE25 architects zvítězil v urbanistické soutěži, jejímž předmětem bylo rozsáhlé území spojující historické centrum s jižní částí města, konkrétně prostor mezi městskou tržnicí, bývalým autobusovým nádražím a Smetanovými sady. Radnice výsledek zveřejnila na svém webu.
Odborná porota složená z nezávislých architektů a zástupců města vybírala ze 13 přihlášených týmů. Za klíčové přednosti vítězného návrhu označila přesvědčivý urbanistický koncept a práci s historickým kontextem. Návrh podle poroty srozumitelně vymezuje novodobou „hradební hranu", která odděluje kompaktní město od prstence parků. Oceněna byla také schopnost zachovat a posílit zelený koridor propojující olomoucké parky, do nějž návrh umísťuje lehký pavilon nové veřejné budovy.
Náměstek primátorky Tomáš Pejpek za ProOlomouc připomněl, jak složité zadání soutěž představovala. Řešitelé museli skloubit propojení parků, návaznost na historickou budovu tržnice, přehledné řešení MHD včetně přestupního uzlu i zohlednění bohatých archeologických nálezů. Vítězný návrh podle něj zvládl všechny tyto výzvy „s lehkostí, urbanistickou elegancí a vysokou mírou realizovatelnosti".
Finanční odměna pro vítěze činí 650 000 korun, druhé místo získá 400 000 korun a třetí 300 000 korun. Na ceny a náhrady výloh město celkem vyčlenilo 1,75 milionu korun.
Historie tohoto místa je poznamenána neúspěšnými záměry. Na přelomu tisíciletí zde mělo vyrůst obchodně-společenské centrum Palác Morava, jenže projekt narazil na silný odpor veřejnosti a zastupitelé ho v roce 2002 zamítli. Areál pak dlouho chátral, teprve v roce 2022 po neúspěšném koncesním řízení přebral jeho správu městský podnik Výstaviště Flora a zahájil rozsáhlé úpravy.
Komplikací zůstává budova bývalých městských jatek, výrazná součást celého prostoru. Tu v současnosti vlastní firma Siroky Group, s níž se radnice nedohodla na podmínkách případného převodu nemovitosti. Problémy nepanují jen kolem jatek, tržní budova samotná je rovněž v soukromých rukou a její otevření se očekává v příštích třech letech, přičemž ve stejném horizontu se počítá s úpravou přilehlých ploch.
Výsledky soutěže budou veřejnosti představeny ve druhé polovině listopadu na výstavě v bývalé galerii Caesar, město plánuje také veřejnou debatu nad vítězným projektem.
Zdroj: autorský text / ČTK