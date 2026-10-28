Dálnice D6 na Kladensku byla uzavřena

Dálnice D6 na Kladensku byla uzavřenaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 28.10.2026 08:15
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Podél břehů lipenské přehrady parkují desítky aut. Hladina největší vodní nádrže v Česku klesla kvůli suchu...
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