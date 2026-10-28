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Dálnice D6 na Kladensku byla uzavřena

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Úsek dálnice D6 na Kladensku mezi 16. a 25. kilometrem byl v úterý večer zcela uzavřen v obou směrech. Uzavírka se týkala části mezi…
ridic-auto-nehoda

ridic-auto-nehoda

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:15

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