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Nafukovací letadlo pro sestřelené piloty. Místo makety postavili stroj s tlakem v křídlech

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Dennívýzva
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Když se v padesátých letech minulého století řeklo nafukovací vojenská technika, většina lidí si představila gumové makety tanků z druhé světové války. Americká společnost Goodyear Aircraft Company však v roce 1956 přišla s nápadem, který zněl jako bláznivá sci-fi: postavit plnohodnotné motorové letadlo z pogumované tkaniny. Stroj Goodyear Inflatoplane se dal složit do bedny velikosti kufru většího kombíku, nafouknout za pět minut a posloužit k průzkumu nebo k záchraně sestřelených pilotů hluboko za nepřátelskou linií.
Gondola a pogumovaný plášť námořní hlídkové vzducholodi Goodyear ZSG-3 v expozici National Naval Aviation Museum

Gondola a pogumovaný plášť námořní hlídkové vzducholodi Goodyear ZSG-3 v expozici National Naval Aviation Museum

Zdroj: ZLEA / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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