Ostrava pokračuje v boji s jmelím. Dalších 650 stromů přijde na řadu ještě před koncem příštího roku

Ostrava pokračuje v boji s jmelím. Dalších 650 stromů přijde na řadu ještě před koncem příštího rokuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 28.10.2026 08:45
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