Reklamační protokol není bianco šek na čekání. Delší lhůta potřebuje dohodu

Prodloužení reklamační lhůty vyžaduje skutečnou dohodu se spotřebitelem. ČOI upozorňuje, že ji nenahradí vynucený souhlas v předtištěném formuláři. Před podpisem proto zkontrolujte, zda potvrzujete jen popis vady, nebo také přijímáte delší čekání.
U pultu předáte porouchaný spotřebič, pracovník sepíše závadu a otočí k vám protokol. Vedle data a popisu výrobku ale může být i souhlas s delší dobou vyřízení. Právě tuto část stojí za to přečíst samostatně. Podpis na konci dokumentu totiž může později vyvolat spor o to, s čím jste vlastně souhlasili.
Základ stanoví
§ 19 zákona o ochraně spotřebitele: reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Delší lhůtu zákon připouští, pokud se na ní obě strany dohodnou. Obchod si ji tedy nemůže jednoduše přidělit sám.
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Česká obchodní inspekce v odpovědi k prodloužení lhůty výslovně odmítá předtištěnou větu v obchodních podmínkách či reklamačním formuláři, kde se zákazníkův souhlas vynucuje. Upozorňuje také na prodlužování kvůli vážným důvodům, které si určuje jen prodávající. Možnost domluvit výjimku pro konkrétní reklamaci se nemá změnit v běžné pravidlo obchodu.
Podstatný je obsah a okolnosti dohody. Formulář může sloužit k zachycení skutečně dobrovolně sjednaného termínu. Samotná existence předtisku proto neříká vše. Rozhodující rozdíl je mezi nabídkou, kterou můžete přijmout či odmítnout, a podmínkou, bez jejíhož odsouhlasení obchod odmítá reklamaci převzít.
Povinnost reklamaci přijmout a vydat potvrzení vysvětluje ČOI také v
pokynech pro prodávající. Protokol má zaznamenat datum uplatnění, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení a kontakt pro oznámení výsledku. Souhlas s delší lhůtou mezi těmito povinnými údaji není.
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Z porovnání zákona a výkladu ČOI vychází jednoduchý postup: čtěte protokol jako tři různá sdělení. Co reklamujete, jakou nápravu žádáte a zda ještě přijímáte změnu lhůty. Souhlas s popisem závady sám nevysvětluje, proč byste měli chtít čekat déle.
Následující modelové situace ukazují, co si u pultu vyjasnit. Nejde o citace skutečných obchodních podmínek ani o rozhodnutí konkrétního sporu:
Pracovník navrhne vyřízení do 45 dnů a vy s tím dobrovolně souhlasíte. Zaznamenejte, že jde o tuto konkrétní reklamaci, a uveďte jasný konečný termín. Formulář dovoluje prodloužení podle potřeby servisu, bez dalšího jednání se zákazníkem. Požádejte o vysvětlení a odmítnutí takové podmínky nechte zachytit v protokolu. Obsluha podmiňuje přijetí reklamace souhlasem s delší lhůtou. Upozorněte, že reklamaci uplatňujete a změnu lhůty nepřijímáte. Pro případ sporu uchovejte doklad o tom, co se stalo.
Pokud prodloužení nechcete, požádejte o úpravu příslušné části před podpisem a stejnou podobu si ponechte. Jako vlastní formulaci můžete použít: S prodloužením lhůty pro vyřízení této reklamace nesouhlasím. Takový zápis pomůže zachytit vaše stanovisko; výsledek případného sporu závisí na všech okolnostech a důkazech.
Nesouhlas s delší lhůtou nechte zachytit v protokolu ještě před podpisem. Ilustrační foto. Petar Milošević / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Bez formuláře lze reklamovat, důkazy si ale ponechte
Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje uplatnit reklamaci prokazatelně, ideálně písemně. Zároveň vysvětluje, že nevydání protokolu neznamená, že zákazník reklamaci neuplatnil. Pokud jednání u pultu uvázne, pošlete prodejci konkrétní popis vady, označení zboží a požadovanou nápravu například e-mailem a zajistěte si důkaz doručení.
Nezapomeňte umožnit posouzení výrobku a potřebnou součinnost. U přenosného spotřebiče to zpravidla znamená jeho předání, pokud je prodávající vyžaduje. Samotný e-mail při zadržování potřebného zboží není spolehlivou cestou, jak nechat lhůtu uplynout. U zabudovaného zařízení může být postup jiný, jak popisujeme u
reklamace vestavné myčky a potřebné demontáže. K posouzení reklamace je třeba poskytnout potřebnou součinnost, u přenosného spotřebiče zpravidla i předání vyžadovaného zboží. Ilustrační foto. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Uchovejte protokol, komunikaci o termínu i doklad o předání věci. S prokazováním nákupu pomůže také přehled
reklamace bez účtenky. Chybějící účtenka a souhlas s delším vyřizováním jsou dvě samostatné otázky. Po uplynutí lhůty se peníze samy nevrátí
Po marném uplynutí zákonné nebo skutečně dohodnuté delší lhůty umožňuje
§ 19 odst. 4 odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Zvolený nárok je potřeba u prodávajícího uplatnit. Jestliže obchod tvrdí, že jste lhůtu prodloužili, vyžádejte si konkrétní podklad této dohody a přiložte vlastní protokol či komunikaci.
Tento postup se týká spotřebitelské reklamace zboží u podnikatele. U digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu stanoví zákon přiměřenou dobu podle jejich povahy a účelu. Při kontrole data si proto nejdřív ověřte, jaký typ plnění reklamujete, a pracujte s doloženým termínem své reklamace.