Trávník na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích čeká rekultivace. Oblíbené místo pro odpočinek i pořádání kulturních akcí je nyní oplocené a pro veřejnost dočasně uzavřené. Město chce poničenou travnatou plochu obnovit do jara, kdy plánuje také opravu a modernizaci přilehlého dětského hřiště.
Sokolák projde obnovou. Trávník dostane potřebnou péči, na jaře přibude i nové hřiště
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