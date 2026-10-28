Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sokolák projde obnovou. Trávník dostane potřebnou péči, na jaře přibude i nové hřiště

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Trávník na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích čeká rekultivace. Oblíbené místo pro odpočinek i pořádání kulturních akcí je nyní oplocené a pro veřejnost dočasně uzavřené. Město chce poničenou travnatou plochu obnovit do jara, kdy plánuje také opravu a modernizaci přilehlého dětského hřiště.
Sokolák projde obnovou. Trávník dostane potřebnou péči, na jaře přibude i nové hřiště

Sokolák projde obnovou. Trávník dostane potřebnou péči, na jaře přibude i nové hřiště

Zdroj: Město České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:33

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Stovky dokladů pod drobnohledem. Policisté vyrazili na D3 s novým přístrojem
Stovky dokladů pod drobnohledem. Policisté vyrazili na D3 s novým přístrojem
Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto
Motor skolil Hradec 3:0. Klouček znovu udržel čisté konto

Hokejisté Motoru porazili v 15. kole extraligy Mountfield Hradec Králové 3:0 a v tabulce se posunuli na...

Budvar aréna slaví 80 let. Starší hokejový stadion v Česku nenajdete
Budvar aréna slaví 80 let. Starší hokejový stadion v Česku nenajdete

Přesně před 80 lety byl slavnostním zápasem otevřen teprve druhý stadion s umělou ledovou plochou na českém...

Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou
Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou

Před 40 lety vybuchla před tehdejším Muzeem dělnického revolučního hnutí v Budějovicích bomba. Exploze...

Před 40 lety vybuchla u Gottwaldovy sochy bomba. Pumový útok zůstal záhadou
Před 40 lety vybuchla u Gottwaldovy sochy bomba. Pumový útok zůstal záhadou

Před 40 lety vybuchla u sochy Klementa Gottwalda před tehdejším Muzeem dělnického revolučního hnutí v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.