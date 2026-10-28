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Kynutá vánočka nemusí být suchá. Se šlehačkou získá příjemnou vláčnost a vydrží měkká i po vychladnutí

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Když chci upéct něco svátečního, ale zároveň domácího a poctivého, sahám po šlehačkové kynuté vánočce. Díky smetaně ke šlehání zůstává vláčná, jemná a není suchá ani druhý den, což je u vánočky přesně to, co doma oceníme nejvíc.
Obrázek k receptu na Šlehačkovou kynutou vánočku: osvědčený recept na vláčnou a nadýchanou klasiku, která vydrží dlouho měkká

Obrázek k receptu na Šlehačkovou kynutou vánočku: osvědčený recept na vláčnou a nadýchanou klasiku, která vydrží dlouho měkká

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Šlehačkovou kynutou vánočku: osvědčený recept na vláčnou a nadýchanou klasiku, která vydrží dlouho měkká
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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