Kynutá vánočka nemusí být suchá. Se šlehačkou získá příjemnou vláčnost a vydrží měkká i po vychladnutí

Když mám péct něco svátečnějšího, ale pořád takového domácího, nejen o Vánocích a bez parády navíc, většinou skončím u šlehačkové kynuté vánočky. Smetana ke šlehání jí dá vláčnost a jemnost, hlavně ale nebývá suchá hned druhý den. A to je u vánočky doma skoro rozhodující. Krájíme ji odpoledne ke kávě, někdy ale přijde na stůl už ráno, s máslem a domácím džemem. Má v sobě něco mezi klasickou vánočkou a svátečním kynutým pečivem.
Na
vánočce je pěkné, že nedělá dojem jen tvarem. Uvnitř je úplně jiná než běžná třená vánočka. Střída je kynuté nadýchaná, vláčná a pružná, trochu jako , trochu jako jemnější vánočka. Do těsta dávám rozinky předem namočené v rumu a citronovou kůru, aby chuť nebyla plochá. Když je nálada, část těsta mazanec popráším kakaem a udělám jednoduché mramorování. Nic složitého, jen to hned vypadá slavnostněji.
Můj tip zní: S kynutím nespěchejte. Tohle těsto čas potřebuje. Při prvním kynutí ho jednou nebo dvakrát lehce promíchejte, případně jen podeberte vařečkou. Vánočka pak mívá střídku hezčí, rovnoměrnější a tolik se v ní netvoří velké dutiny. Recept na šlehačkovou kynutou vánočku
Doba přípravy těsta: 25 minut První kynutí: zhruba 2 hodiny Druhé kynutí ve formě: asi 1 hodina Doba pečení: 48 až 55 minut Počet porcí: 1 velká vánočka, asi 12 kousků Ingredience pro přípravu 420 až 450 g hladké mouky 110 ml smetany ke šlehání 33 % 100 ml vlažného mléka 2 ks vejce 25 g čerstvého droždí 85 g cukru krupice 10 g vanilkového cukru jemně nastrouhaná kůra z 1/2 citronu 2 lžíce rumu do těsta 50 g rozinek namočených v rumu 1 špetka soli 1 ks vejce na potření 2 lžíce mandlových plátků nebo sekaných mandlí na posypání 1 lžíce másla na vymazání formy 1 lžíce hrubé mouky na vysypání formy Postup přípravy vláčné kynuté vánočky se šlehačkou
1. Do menší misky rozdrobte
droždí. Přidejte lžičku cukru z odváženého množství a zalijte částí vlažného mléka. Přisypte trochu mouky, promíchejte a nechte kvásek pracovat. Obvykle mu stačí 10 až 15 minut, poznáte to podle pěny na povrchu.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přidejte zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl a citronovou kůru. Uprostřed udělejte důlek a nalijte do něj vzešlý kvásek.
3. Přidejte
vejce, smetanu ke šlehání, zbytek vlažného mléka a rum. Vypracujte hladké, měkké těsto. Když se lepí víc, než je příjemné, přisypávejte mouku jen po malých dávkách. Tuhé těsto by bábovce zbytečně ublížilo.
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4. Nakonec vmíchejte okapané
rozinky v rumu. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout na teplém místě asi 2 hodiny. Během kynutí ho jednou až dvakrát zlehka promíchejte nebo přeložte vařečkou. Nemusí se s ním zápasit, stačí ho trochu oživit.
5. Plech na vánočku pořádně vymažte
máslem a vysypte hrubou moukou.
6. Vykynuté
těsto přesuňte na plech. Zakryjte a nechte těsto znovu kynout asi 1 hodinu. Pokud je v kuchyni chladno, pomůže lehce vyhřátá trouba, ale před vložením formy ji vypněte.
7. Troubu předehřejte na
180 °C. Vykynutou vánočku potřete rozšlehaným vejcem a posypte mandlemi. Povrch pak chytí pěknou barvu a kůrka bude jemně zlatá. Foto: Cooky.cz, Kynutá vánočka
8. Pečte nejdřív
8 až 10 minut při 180 °C. Potom formu volně přikryjte alobalem, teplotu stáhněte na 160 °C a dopékejte ještě 40 až 45 minut. Tenhle postup se mi osvědčil hlavně u vyšších forem, protože vršek nestihne příliš ztmavnout. Ke konci pečení použijte špejli
9. Zapíchněte ji do středu vánočky a vytáhněte. Pokud je suchá, je upečeno. Když na ní zůstává syrové těsto, nechte vánočku v troubě ještě pár minut.
10. Hotovou vánočku nechte ve formě odpočinout asi
10 až 15 minut. Teprve potom ji opatrně vyklopte na mřížku. Krájejte ji až vychladlou. Hodí se ke kávě, k čaji a druhý den i ke snídani s máslem a džemem. Zabalená v utěrce zůstane vláčná několik dní. Foto: Cooky.cz, Kynutá vánočka Ještě pár rad na závěr: šlehačková kynutá vánočka Pokud chcete jemnější rumovou chuť, dejte do těsta jen 1 lžíci rumu a zbytek ponechte rozinkám. Když vánočka nahoře chytá barvu moc rychle, přikryjte ji alobalem dřív, klidně už po prvních 8 minutách. Krájení nechte až na úplné vychladnutí. Teplá voní báječně, ale střídka se může při řezu lehce srazit. Rozinky namočte do rumu několik hodin předem, klidně už večer. Budou měkčí a v těstě se lépe rozvoní. Pro jemnější střídku se vyplatí mouku prosít dvakrát. Vypadá to jako zbytečný krok, ale u kynutého těsta bývá rozdíl poznat.
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