Auto jako zbraň: Co může člověka přimět úmyslně najet do lidí
Perex: V německém Neustadtu am Rübenberge v noci z 26. na 27. října 2026 řidič BMW podle policie úmyslně najel do skupiny lidí a několik z nich zranil. Motiv zatím znám není a policie zároveň uvedla, že se účastníci incidentu zřejmě navzájem znali. Stejný způsob útoku může vyrůstat z osobního konfliktu, ideologie, pomsty i náhlé eskalace – a právě proto samotné auto téměř nic nevypovídá o tom, co se odehrávalo v hlavě člověka za volantem.
Krátce před půlnocí z pondělí 26. na úterý 27. října zasahovala policejní hlídka v Neustadtu am Rübenberge nedaleko Hannoveru. Podle dosavadních informací tam BMW úmyslně najelo do skupiny lidí. Čtyři až pět osob utrpělo zranění různé závažnosti a policisté, kteří se v blízkosti věnovali běžné dopravní kontrole, proti vozidlu použili služební zbraně, aby útok zastavili. Několik podezřelých z místa uprchlo. To je v tuto chvíli hranice toho, co lze bezpečně říci.
Policie uvedla, že se lidé zapojení do incidentu pravděpodobně znali, ale motiv zatím nezveřejnila. Není tedy důvod mluvit o terorismu, psychiatrické poruše ani o náhodném útoku na veřejnost. Německý případ je zatím otevřenou událostí, u níž teprve vyšetřování ukáže, zda šlo o osobní konflikt, předem plánovaný útok nebo jiný typ násilí. Právě tato nejistota ale otevírá širší otázku.
Co musí člověk udělat ve vlastní hlavě, aby se automobil – předmět každodenního života – v jediném okamžiku změnil ve zbraň?
Automobil nemá vlastní psychologii
Útok vozidlem na lidi bývá v médiích často zařazen do jedné kategorie. Obraz je podobný: automobil opustí běžnou trasu, zrychlí směrem k lidem a během několika sekund vytvoří scénu, která působí stejně bez ohledu na to, zda se odehrála v Evropě, Spojených státech nebo na Blízkém východě. Z pohledu pachatele však mohou jít o naprosto rozdílné činy.
Velká studie publikovaná v roce 2026 v časopise Crime Science analyzovala 135 útoků, při nichž bylo vozidlo použito přímo jako zbraň. Autoři zjistili, že motivace sahaly od osobních křivd přes ideologické a náboženské motivy až po případy spojené s psychickou krizí nebo motivem, který se nikdy nepodařilo jednoznačně určit. Vedle promyšlených útoků existovala velká skupina incidentů používajících běžné osobní automobily, bez dalších zbraní a bez známek složité přípravy.
Ještě širší analýza 180 útoků na davy mezi lety 2001 a 2025 ukázala totéž z jiné strany. Pouze přibližně 31 procent zaznamenaných případů bylo klasifikováno jako terorismus. Představa, že úmyslné najetí automobilem do lidí je především teroristická taktika, tedy neodpovídá celé realitě. Automobil je prostředek. Motiv leží jinde.
To je podstatný rozdíl, protože způsob provedení nás může svádět k hledání podobnosti tam, kde ve skutečnosti existuje pouze podobný nástroj.
Olga Hepnarová nevjela do davu v afektu
Československý případ Olgy Hepnarové dobře ukazuje jednu z možností, jak může automobil získat význam zbraně.
10. července 1973 si dvaadvacetiletá profesionální řidička vyzvedla nákladní automobil Praga RN. V pražských Holešovicích s ním úmyslně najela na chodník a pokračovala do skupiny lidí čekajících na tramvajové zastávce na tehdejší třídě Obránců míru, dnešní Milady Horákové. Osm lidí následkem útoku zemřelo a další byli zraněni. O jejím úmyslu nevznikla zásadní pochybnost.
Ještě před činem poslala redakcím Svobodného slova a Mladého světa dopisy, v nichž sama vysvětlovala, že své jednání chápe jako pomstu společnosti. Popsala se jako oběť lidí kolem sebe a svůj plán formulovala jako trest. Právě to odlišuje její čin od náhlé eskalace konfliktu.
Hepnarová si prostředek vybrala předem. Přemýšlela o cíli, o způsobu provedení a svoji nenávist převedla z konkrétních zkušeností na anonymní společnost. Lidé stojící na zastávce jí osobně nic neprovedli. V její vlastní interpretaci však zastupovali celek, který považovala za odpovědný za svůj život. Z psychologického hlediska je tento krok mimořádně důležitý. Pomsta už nepotřebovala konkrétního viníka. Potřebovala zástupce skupiny.
Když člověk trestá kategorii místo konkrétní osoby
U cílené osobní pomsty existuje vztah mezi pachatelem a obětí. Člověk chce ublížit určité osobě kvůli skutečnému nebo domnělému bezpráví. U útoku na anonymní skupinu dochází k jinému posunu. Individuální odpovědnost mizí. Oběť získává význam pouze jako symbol.
Hepnarová ve svých dopisech jasně formulovala pocit dlouhodobé křivdy a nepřátelský vztah ke společnosti. Soudní znalci u ní popsali poruchu osobnosti, ale současně dospěli k závěru, že netrpěla takovou duševní chorobou, která by rušila její trestní odpovědnost. Byla schopna rozpoznat význam svého jednání a čin plánovala.
To je podstatné i dnes. Když člověk spáchá čin, který většině lidí připadá nepochopitelný, velmi rychle vzniká otázka, zda „musel být šílený“. Jenže extrémní násilí samo o sobě není diagnóza. Člověk může dlouhodobě přemýšlet deformovaným, nenávistným nebo morálně odpojeným způsobem a přesto přesně chápat, co dělá. Hepnarová nepoužila automobil proto, že by si neuvědomovala jeho následky. Použila ho právě proto, že je chápala.
Auto nabízí něco, co mnoho jiných zbraní nenabízí
Automobil má pro pachatele několik specifických vlastností. Je běžně dostupný. Jeho držení samo o sobě nevzbuzuje podezření. Není třeba ho kupovat na černém trhu ani skrývat před okolím. Člověk může několik minut před útokem vypadat jako kterýkoli jiný řidič. Současně vytváří fyzický odstup od oběti.
Pachatel nemusí člověka držet, bodnout nebo stisknout spoušť ze vzdálenosti několika metrů. Sedí v uzavřeném prostoru a mezi jeho tělem a lidmi venku je karoserie, čelní sklo a pohyb vozidla. K přechodu od běžného chování k potenciálně smrtícímu násilí stačí změnit směr volantu a práci s pedálem. Tento odstup může mít psychologický význam.
Neznamená to, že je snadné někoho úmyslně přejet. Znamená to však, že fyzická struktura činu je jiná než při násilí tváří v tvář. Oběť může být v okamžiku rozhodnutí vnímána spíš jako bod v trajektorii než jako člověk, jehož těla se pachatel přímo dotýká.
Automobil zároveň dokáže během několika sekund zasáhnout více lidí. Právě proto jej lze využít jak při ideologickém útoku na dav, tak při osobním konfliktu, kdy řidič zamíří na konkrétní skupinu. Stejná fyzika. Úplně jiná psychologie.
Osobní konflikt může mít velmi krátkou cestu k násilí
Jedna skupina případů analyzovaných v moderních studiích má velmi nízkou úroveň plánování. Pachatel použije osobní automobil, který má právě k dispozici, nevybírá složitou trasu, nepoužívá další zbraně a útok často skončí nárazem do překážky nebo zastavením vozidla.
Motivem může být hádka, rozchod, konflikt mezi skupinami nebo pocit bezprostředního ponížení. V takové situaci automobil není zvolen po týdnech plánování jako optimální zbraň. Je prostě po ruce. Tím se dostáváme k důležitému rozdílu mezi impulzivním a plánovaným násilím.
Impulzivní čin neznamená čin bez motivu. Znamená spíš, že mezi emocionálním spouštěčem a útokem existuje krátké časové okno, během kterého člověk nedokáže nebo nechce vlastní jednání zastavit. Vysoký vztek, pocit ohrožení, intoxikace nebo prudká eskalace konfliktu mohou zúžit pozornost na okamžitý cíl.
Člověk pak neřeší dlouhodobý následek. Řeší protivníka před sebou. Automobil, ve kterém už sedí, poskytuje okamžitý prostředek.
Právě proto je příliš brzy spojovat incident v Neustadtu s jakýmkoli známým historickým případem. Skutečnost, že policie podle prvních informací předpokládá předchozí vzájemnou známost účastníků, je důležitá pro vyšetřování. Sama o sobě však ještě neříká, zda útoku předcházel dlouhodobý spor nebo náhlá konfrontace.
Plánovaný útok vypadá jinak ještě před prvním nárazem
U promyšleného násilí se objevují jiné stopy. Pachatel může vozidlo předem opatřit, pronajmout nebo vybrat podle jeho velikosti. Může zkoumat prostor, hledat místo s velkým množstvím lidí, plánovat trasu a čas. Někdy se automobil stává pouze první částí útoku a pachatel po jeho zastavení pokračuje jiným způsobem.
Moderní výzkum právě podle podobných prvků rozlišuje různé typy vehicle-as-a-weapon útoků. Vyšší taktická sofistikovanost se častěji objevuje u některých ideologicky motivovaných činů, zatímco osobní křivdy a psychologické krize jsou více zastoupeny mezi spontánnějšími incidenty s běžnými automobily.
Ani to ale není pravidlo, podle kterého lze diagnostikovat konkrétního pachatele. Osobní pomsta může být připravována týdny. Ideologický útok může být naopak rozhodnut během několika hodin. Důležitý je celý proces před činem, ne nálepka motivu.
Ideologie mění oběť v symbol ještě důsledněji
U ideologicky motivovaného násilí se často objevuje stejný základní mechanismus jako u kolektivní pomsty, pouze s jiným obsahem. Konkrétní člověk ztrácí vlastní identitu. Stává se členem nepřátelské skupiny.
Útočník může zabíjet lidi, které nikdy předtím neviděl, protože pro něj představují národ, náboženství, stát, politický systém nebo jinou kategorii. Vozidlo je v tomto kontextu atraktivní právě svou dostupností a schopností rychle vytvořit velké množství obětí bez složitého technického vybavení.
To je jeden z důvodů, proč extremistické organizace v minulosti používání vozidel propagovaly. Bylo by však chybou obrátit tento vztah.
Skutečnost, že teroristé používají automobily, neznamená, že člověk, který automobilem úmyslně najede do lidí, je pravděpodobně terorista. Současná data ukazují, že většina známých incidentů měla jiný nebo nejasný motiv. Metoda sama nedokáže nahradit vyšetřování.
Psychická krize není univerzální vysvětlení
V části útoků se později skutečně objeví dokumentovaná závažná duševní porucha nebo akutní psychická krize. Studie 180 případů publikovaná v roce 2026 uvádí informace o duševních problémech pachatele přibližně u čtvrtiny analyzovaných incidentů. I tento údaj vyžaduje opatrnost.
„Měl psychické problémy“ může znamenat velmi rozdílné věci a neříká automaticky nic o příčině činu. Deprese, úzkosti nebo dřívější psychiatrická léčba nejsou samy o sobě vysvětlením násilí. Naprostá většina lidí s duševním onemocněním nikoho nenapadne.
Relevantní může být konkrétní stav, pokud přímo mění vnímání reality, úsudek nebo schopnost kontrolovat jednání. To ale lze posoudit až na základě konkrétního člověka, jeho zdravotní historie a okolností činu.
Proto je psychiatrická spekulace bezprostředně po podobné události nejen nepřesná, ale často zavádějící. Násilný čin není psychiatrický symptom jen proto, že je extrémní.
Čím více pachatel plánuje, tím více stop po rozhodování zanechává
Rozdíl mezi impulzivním a plánovaným útokem lze často rekonstruovat až zpětně. Vyšetřovatelé se ptají, odkud vozidlo pocházelo, zda pachatel místo znal, jak se na něj dostal, zda před činem komunikoval své úmysly, jestli vyhledával podobné útoky nebo změnil běžný režim. Sledují také, zda konkrétní skupina lidí byla cílem předem, nebo se konflikt vytvořil bezprostředně před útokem. Právě zde byla Hepnarová mimořádně jednoznačná.
Nejenže čin připravila, ale svůj motiv popsala předem. Její dopisy prakticky odstraňují pochybnost, zda tramvajovou zastávku zasáhla v náhlém afektu. Automobil byl součástí předem vytvořeného scénáře pomsty. U Neustadtu dnes nic srovnatelného nevíme.
Proto může historický případ sloužit jako vysvětlení jednoho typu mechanismu, nikoli jako šablona, kterou přiložíme na aktuální událost.
Největší podobnost může být pouze v posledních několika sekundách
Představme si dva řidiče. První několik týdnů plánuje útok, vybere si místo, čas a automobil a svůj čin chápe jako odplatu celé společnosti. Druhý se několik minut před útokem prudce pohádá s lidmi stojícími na ulici, sedne do vozu a v návalu vzteku se rozhodne do nich najet.
Z pohledu kamery mohou poslední sekundy vypadat téměř stejně.
Z pohledu psychologie jde o dva odlišné procesy.
První vyžaduje dlouhodobé udržování vražedného rozhodnutí, schopnost plánovat a opakovaně nevyužít možnost plán opustit. Druhý může vyrůst z prudké emocionální eskalace, selhání sebekontroly a velmi krátkého rozhodovacího okna.
Existují samozřejmě i případy mezi těmito póly. Člověk může dlouho nosit pocit křivdy a samotný útok provést impulzivně. Jiný může předem plánovat konfrontaci, ale rozhodnutí někoho přejet učinit až na místě. Psychologie zločinu proto téměř nikdy nefunguje jako jednoduchý výběr z několika kategorií.
Auto snižuje technickou bariéru, ne morální hranici
Právě dostupnost automobilu někdy vede k představě, že podobný útok je „snazší“ než jiné formy násilí. Technicky to může být pravda. Psychologicky nikoli.
Mezi pocitem vzteku a úmyslným nasměrováním několikatunového předmětu do lidského těla stále existuje zásadní rozhodnutí. Většina lidí, kteří zažijí ponižující konflikt, rozchod, ztrátu zaměstnání nebo intenzivní pocit nespravedlnosti, tuto hranici nikdy nepřekročí.
Proto nestačí najít stresor a označit jej za příčinu. Motiv vysvětluje, proč mohl člověk chtít někomu ublížit. Nevysvětluje automaticky, proč si dovolil zabít.
U Hepnarové byla dlouhodobá křivda součástí jejího vlastního vysvětlení. Rozhodující psychologický krok ale přišel až ve chvíli, kdy přijala představu, že její utrpení opravňuje k trestu lidí, kteří s jeho vznikem neměli nic společného. Právě tady se frustrace mění ve vražednou logiku.
Co zatím můžeme říct o Neustadtu
Večer 27. října zůstává německý případ v rané fázi vyšetřování. Policie potvrzuje úmyslný útok vozidlem, několik zraněných a zásah hlídky, která použila střelnou zbraň ve snaze vozidlo zastavit. Podezřelí z místa uprchli. Reuters s odvoláním na policii uvedl, že podle prvních informací se zúčastnění pravděpodobně znali. To podporuje vyšetřovací otázku, zda incident souvisel s předchozím konfliktem. Nic víc.
Dokud policie nezveřejní další důkazy, není možné bezpečně určit, zda šlo o spontánní eskalaci, připravovanou odvetu nebo jiný motiv. Stejně tak není možné z úmyslného použití automobilu odvozovat duševní stav pachatele. Právě zdrženlivost v prvních hodinách po podobném útoku je důležitá. Způsob činu je vidět okamžitě. Motiv se často skládá celé týdny.
Olga Hepnarová nám nedává odpověď na Neustadt. Dává nám varování před jednoduchou odpovědí
Historické případy mají cenu tehdy, když nám pomohou rozlišovat, ne když nás vedou k automatickému srovnávání.
U Olgy Hepnarové známe dlouhodobé pocity křivdy, její vlastní dopisy, přípravu činu i způsob, jakým svůj útok interpretovala. Víme, že anonymní lidé na zastávce v jejím uvažování představovali společnost, které se chtěla pomstít.
U německého řidiče zatím nevíme téměř nic z toho. Společný je automobil. A právě to je možná nejméně důležitá psychologická část celého příběhu.
Auto může být zbraní ideologa, člověka posedlého pomstou, pachatele osobního konfliktu i člověka, který se během několika minut rozhodne pro násilí, o němž ještě ráno neuvažoval. Může být vybráno týdny předem nebo použito jen proto, že v rozhodující chvíli stálo vedle pachatele.
Proto nemá smysl ptát se, jaký typ člověka najíždí autem do lidí. Takový typ pravděpodobně neexistuje. Mnohem užitečnější je jiná otázka: Jakou cestou se konkrétní člověk dostal do okamžiku, kdy pro něj lidé před kapotou přestali být důvodem zabrzdit?
Právě odpověď na ni odlišuje nehodu od útoku.
A jeden úmyslný útok od druhého.
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Zdroje: Reuters – Several injured in car ramming in northern Germany, suspects at large [1], Polizeidirektion Hannover – Angriff mit Pkw in Neustadt am Rübenberge, 27. 10. 2026 [2], Český rozhlas Plus – Příběh Olgy Hepnarové a jejích obětí: Oprátka za osm mrtvých [3], Český rozhlas Radiožurnál – Poslední popravená žena v Československu [4], Crime Science – Classifying vehicle-as-a-weapon attacks: an inductive taxonomy and design implications [5], International Journal of Disaster Risk Reduction – Vehicle ramming in crowded spaces: Risk epidemiology and implications for management [6], American Journal of Criminal Justice – Active Attacks with Motor Vehicles [7].