Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Auto jako zbraň: Co může člověka přimět úmyslně najet do lidí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V německém Neustadtu am Rübenberge v noci z 26. na 27. října 2026 řidič BMW podle policie úmyslně najel do skupiny lidí a několik z nich zranil. Motiv zatím znám není a policie zároveň uvedla, že se účastníci incidentu zřejmě navzájem znali. Stejný způsob útoku může vyrůstat z osobního konfliktu, ideologie, pomsty i náhlé eskalace – a právě proto samotné auto téměř nic nevypovídá o tom, co se odehrávalo v hlavě člověka za volantem.
Auto jako zbraň: Co může člověka přimět úmyslně najet do lidí

Auto jako zbraň: Co může člověka přimět úmyslně najet do lidí

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:10

Reklama
Další články z Psychologie zločinu
Jane Toppan rozhodovala, kdy pacient usne a zda se ještě probudí. Smrt pro ni nebyla konec, ale experiment
Jane Toppan rozhodovala, kdy pacient usne a zda se ještě probudí. Smrt pro ni nebyla konec, ale experiment
Felipe Espinosa chtěl podle legend zabít stovky Američanů. Pravda o krvavém Coloradu je složitější
Felipe Espinosa chtěl podle legend zabít stovky Američanů. Pravda o krvavém Coloradu je složitější

Felipe Espinosa a jeho příbuzní v roce 1863 zabíjeli angloamerické osadníky napříč Coloradem a počet obětí...

V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu
V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu

Carroll Edward Cole tvrdil, že svou první oběť zabil už jako osmiletý chlapec. O mnoho let později chodil...

Robin Gecht se stal tváří Ripper Crew. Za vraždy ale nikdy odsouzen nebyl
Robin Gecht se stal tváří Ripper Crew. Za vraždy ale nikdy odsouzen nebyl

Jméno Robina Gechta je téměř čtyři desetiletí spojováno s jednou z nejbrutálnějších sérií útoků na ženy v...

Paul John Knowles utekl z vězení a během čtyř měsíců za sebou nechal mrtvé napříč Amerikou
Paul John Knowles utekl z vězení a během čtyř měsíců za sebou nechal mrtvé napříč Amerikou

Paul John Knowles nevraždil jeden typ lidí ani podle jednoho přesného rituálu. Během několika měsíců roku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

Všechny články tohoto autora →
Psychologie zločinu
Další články z kategorie True crime
Zobrazit více
ZajímavostiTrue crime
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.