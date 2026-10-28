Žije nad plán a lítost odmítá. Mirek Topolánek promluvil o rakovině slinivky: „Vypadám jako zombie, ale bojuju"

Mirek Topolánek sedí v říjnu 2026 před mikrofonem Blesku a mluví o kortikoidech, rozhozené glykemii a večerním inzulinu tak věcně, jako by popisoval program jednání vlády. Pak řekne: „Vypadám jako zombie, ale bojuju.“ Není to póza. Je to shrnutí čtrnácti měsíců, během nichž se z pacienta s operabilním nádorem stal pacient s metastatickým onemocněním, a přesto odmítá přestat plánovat lyže, posilovnu a nadační fond, který má změnit způsob, jakým Česko zachytává rakovinu slinivky.
Od operačního sálu k plicním metastázám
Časová osa Topolánkovy nemoci má přesné body. Operace proběhla 10. září 2025. O měsíc později, 13. října, zveřejnil diagnózu v podcastu Zlámaný Topol. V prosinci 2025 v DVTV mluvil o tom, že má šanci dostat se mezi 13–15 % pacientů, kteří žijí déle než pět let. Na jaře 2026 po dvanácti cyklech chemoterapie hrál golf, zakládal nadační fond a říkal, že je „docela v pohodě“.
Pak přišel září 2026. Topolánek ve Studiu N oznámil, že mu lékaři našli metastázy na plicích. Důležitý detail: i v plicích jde stále o rakovinu slinivky, buňky primárního nádoru doputovaly krví do vzdáleného orgánu. Podle klasifikace National Cancer Institute to odpovídá stadiu IV, tedy metastatickému onemocnění. Pětileté přežití v tomto stadiu činí tři procenta.
Formulace „nad plán“ tak není rétorika. Je to aritmetika člověka, který ví, kde v populačních statistikách stojí, a každý měsíc navíc počítá jako výhru.
Cena, kterou platí tělo
V říjnovém rozhovoru pro Blesk Topolánek popsal nové kolo přísné chemoterapie s biologickou složkou. Cíl není vyléčit, ale držet metastázy pod kontrolou, aby nerostly a nemnožily se. Vedlejší účinky jsou konkrétní:
- Únava po chemoterapii tak silná, že večer není schopný hrát tenis, někdy nedorazí ani do studia.
- Kortikoidy rozhazují glykemii, večer si musí píchat inzulin.
- Mezi cykly se snaží chodit do posilovny a na golf. Plánuje lyže.
„Drží mě to mentálně,“ říká. Onkologická literatura mu dává za pravdu: přiměřená aerobní a silová aktivita během léčby prokazatelně snižuje únavu, úzkost i depresivní symptomy. Nejde o heroický výkon. Jde o udržení autonomie v mezích, které léčba dovolí.
O tom, co nemoc skutečně obnáší den po dni, dokáže mluvit úplně otevřeně jen se dvěma lidmi: manželkou a kamarádem, který s podobnou diagnózou žije deset let. Zbytek okolí podle něj takovou míru detailu neunese. Dcera na rodinné oslavě nadhodila plánování příštího roku s dovětkem „pokud tady budeš“, a on to přijal jako přesně ten druh otevřenosti, který mu sedí. Černý humor jako obranný mechanismus, ne jako cynismus.
Proč říká, že nemocní nechtějí soucit
Redakci VIPŽivot neuniklo, že Topolánek od prvního veřejného vystoupení opakuje jednu větu: „Nemocní nechtějí soucit, chtějí řešení.“ Tím řešením myslí systém, ne jednotlivce. Sám přiznává, že měl štěstí: včasný záchyt, přístup k péči, kontakty. Právě z toho vědomí vyrostl Nadační fond Štěstí nestačí, zapsaný 18. května 2026.
Název fondu je program. V zakládacím zápisu v Obchodním věstníku stojí vedle prevence a osvěty i tvrdší položky: vývoj a ověřování diagnostických metod, identifikace rizikových skupin, klinické studie, stipendia, zahraniční stáže a sdílení dat. Nejde o jednorázovou kampaň celebrit. Jde o infrastrukturní projekt, který má přežít svého zakladatele.
Prakticky se do něj lze zapojit přes transparentní účet zveřejněný v popisu podcastové epizody Insider. Osvětovou linku a materiály nese web Pankreas je slinivka.
Co může udělat běžný člověk, a co zatím nemůže
Plošný screening rakoviny slinivky v Česku neexistuje. Pro vysoce rizikové osoby, s rodinnou zátěží, genetickými mutacemi nebo opakovanými záněty slinivky, Česká gastroenterologická společnost provozuje program sledování pomocí endosonografie a magnetické rezonance. Cesta vede přes praktika, gastroenterologa nebo klinického genetika.
Zvláštní pozornost si zaslouží jeden signál, na který upozorňuje doporučení NIKEZ z roku 2025: nově zjištěný diabetes, zejména u lidí nad šedesát let, doprovázený nechtěným úbytkem hmotnosti nebo zhoršující se kompenzací. Riziko rakoviny pankreatu je v prvních letech po vzniku diabetu 2. typu prakticky dvojnásobné. Nejde o důvod k panice, ale o důvod k vyšetření.
Příznaky, které by měly vést k lékaři:
- Bolest v horní nebo střední části břicha a zad
- Žloutenka, světlá stolice, tmavá moč
- Nevysvětlitelný úbytek hmotnosti a ztráta chuti k jídlu
- Nový diabetes nebo náhlé zhoršení dosud kompenzovaného diabetu
- Přetrvávající únava, nadýmání, nevolnost
Nad plán, ale ne nad realitu
Topolánek neříká, že vyhraje. Říká, že pro život udělá cokoli. V září mluvil o „nějakém roce“, v říjnu hodnotí novou léčbu jako „nadějnou“ v tom smyslu, že metastáze drží pod kontrolou. Medián přežití resekovaných pacientů po adjuvantní léčbě se v klinických studiích pohybuje kolem dvaceti až dvaceti osmi měsíců. Čtrnáct měsíců od operace tedy není zázrak, je to bod na křivce, kde se rozhoduje, jestli křivka půjde dál.
Nejsilnější na celém jeho veřejném příběhu není emoce výroku o zombie. Je to kontrast: člověk s metastatickým onemocněním, který mluví jazykem akce, zakládá fond a tlačí na systém. Ne proto, že by nevěděl, jak to dopadne. Právě proto, že to ví.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová