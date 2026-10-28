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Cesta do hlubin študákovy duše: Do záběrů pronikly dobové symboly i datum okupace

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Dennívýzva
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V komedii Cesta do hlubin študákovy duše z roku 1939 hrál Ladislav Pešek repetenta Kulíka, i když mu ve skutečnosti bylo už třiatřicet let. Podobně staří byli i další filmoví gymnazisté, kteří před kamerou vzpomínali na vlastní školní léta. Režisér…
Cesta do hlubin študákovy duše

Cesta do hlubin študákovy duše

Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:44

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