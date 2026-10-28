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Růže

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Plané růže rostou volně v přírodě a šlechtěné jsou ozdobou zahrad a parků. Růže jsou nejčastější řezanou květinou do vázy a mají široké uplatnění v kosmetice, lékařství a gastronomii.
Růže

Růže

Zdroj: Růže, úvodní foto
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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