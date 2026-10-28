Obrovská ostuda Gabriely Heclové v AZ-kvízu: Diváci nemohli uvěřit tomu, co všechno dokázala nevědět

Gabriela Heclová si v AZ-kvízu zažila pořádně horké chvilky. V souboji s novinářem Jankem Rubešem se jí nedařilo a některé otázky ji zaskočily natolik, že nevěděla, co odpovědět.
AZ-kvíz patří mezi soutěže, které dokážou pořádně potrápit i známé osobnosti. Jak si všimla naše redakce In-Lifestyle, v podzimním programu se diváci oblíbeného pořadu mohou opět těšit také na speciální souboje herců, influencerů a dalších známých tváří. Jedním z nich byl i střet Gabriely Heclové s novinářem a youtuberem Jankem Rubešem. Zatímco on si s otázkami poradil slušně, Heclová zažila několik pořádně rozpačitých chvil a na některé otázky nedokázala odpovědět.
Heclová narazila hned na začátku
Gabriela Heclová je herečka, influencerka a tvůrkyně obsahu na sociálních sítích, která se věnovala také filmové produkci. Janek Rubeš je známý především jako novinář, youtuber a průvodce Prahou. Proslavil se videi, v nichž upozorňuje na turistické nástrahy a problematické praktiky v hlavním městě. Oba se potkali ve speciálním vydání ČT art kvízu, který staví na otázkách z kultury a umění.
Heclová přitom nezačala zrovna šťastně. Zaskočila ji už otázka týkající se módního časopisu Vogue a nástupce legendární šéfredaktorky Anny Wintour. Následovaly další otázky, u nichž se jí nedařilo najít správnou odpověď. Překvapivé bylo zejména to, že si nevěděla rady ani s některými popkulturními tématy, přestože se sama pohybuje v prostředí filmu a sociálních sítí. Když se jí přestalo dařit, zazněla z její strany bezradná otázka:
„Má to ještě vůbec cenu?“ Moderátorka Eva Machourková se ji snažila povzbudit, jenže výraznější obrat ve hře nepřišel.
Moderuje AZ-kvíz už 30 let: Nejdůležitější je však pro Evu Machourkovou rodina, doma má advokáta „Já jsem neposlouchala,“ přiznala Heclová
Rozpačitý výkon ještě podtrhl okamžik, kdy Heclová přerušila moderátorku a přiznala, že nedávala pozor.
„Pardon, ještě jednou, já jsem neposlouchala, omlouvám se,“ řekla se smíchem. Její upřímná reakce pobavila i Rubeše. Moderátorka jí otázku zopakovala, zároveň však upozornila, že podobná druhá šance je spíše výjimkou. Ani opakované přečtení ale herečce nepomohlo a ze souboje nakonec vyšel vítězně Rubeš.
VIDEO
Vystoupení mladé herečky následně vyvolalo reakce také v komentářích pod videem na
YouTube. Někteří diváci se podivovali nad tím, že Heclová neznala ani známé filmové a herní série, jiní si všímali především jejího výpadku pozornosti. „Resident Evil, takový kult jak herní, tak filmový… Pokémoni… Nojo jiná dženerejšn,“ zněl například jeden z kritických komentářů. Na druhou stranu je třeba připomenout, že podobné soutěže dokážou člověka zaskočit, a ne každý si před kamerami vybaví správnou odpověď ve chvíli, kdy ji potřebuje. Jeden nepovedený večer tak nemusí vypovídat nic o celkových znalostech soutěžícího.
Podzimní speciál však rozhodně nekončí. Česká televize připravila další souboj, v němž se utkají youtuber Lukefry, vlastním jménem Lukáš Fritscher, a herec Josef Trojan. Jejich semifinále je naplánováno na středu 28. října 2026. O celkovém vítězi letošního ČT art kvízu se má rozhodnout ve středu 4. listopadu. Diváci tak dostanou další příležitost zjistit, zda známé tváře obstojí i mimo oblast, ve které se běžně pohybují.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Obrovská ostuda Gabriely Heclové v AZ-kvízu: Influencerka nezodpověděla ani ty nejlehčí otázky, porazil ji novinář byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.