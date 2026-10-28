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Obrovská ostuda Gabriely Heclové v AZ-kvízu: Diváci nemohli uvěřit tomu, co všechno dokázala nevědět

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Gabriela Heclová si v AZ-kvízu zažila pořádně horké chvilky. V souboji s novinářem Jankem Rubešem se jí nedařilo a některé otázky ji zaskočily natolik, že nevěděla, co odpovědět.
Fotografie Gabriely Heclové a Janka Rubeše

Fotografie Gabriely Heclové a Janka Rubeše

Zdroj: Foto: NextFoto, Gabriela Heclová a Janek Rubeš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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