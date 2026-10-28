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Pozor na výpadovce z Olomouce na Brno. Silničáři budou vyměňovat svodidla

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V listopadu se řidiči v Olomouci musí připravit na komplikace a možné zdržení na frekventované výpadovce na Brno a také na obchvatu. Silničáři budou vyměňovat betonová svodidla, což může způsobit kolony.
Pozor na výpadovce z Olomouce na Brno. Silničáři budou vyměňovat svodidla

Pozor na výpadovce z Olomouce na Brno. Silničáři budou vyměňovat svodidla

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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