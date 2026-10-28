Kam zmizela Zuzana Bubílková? Promluvila o nemocném otci i těžkém rozhodnutí

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Oblíbená moderátorka a bavička Zuzana Bubílková (74) v poslední době téměř zmizela ze společenských akcí. Co se s ní děje? V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, proč ji veřejnost tolik nevídá, kde bere neuvěřitelnou energii a jak náročné období právě prožívá kvůli svému tatínkovi, který brzy oslaví 98. narozeniny.
Přestože Zuzana Bubílková na společenských akcích příliš k vidění není, rozhodně nezahálí. Právě naopak! Její pracovní diář praská ve švech. „Neviděli jste mě na akcích, protože pořád máme vystoupení. Poslední čtyři měsíce v roce se to vždycky všechno nahrne. V podstatě jsme denně někde,“ vysvětlila exkluzivně pro Aplausin.cz. Společně s Milanem Pitkinem a Mirkem Šimůnkem objíždí republiku a o jejich vystoupení je podle jejích slov velký zájem. Na některá představení dorazí dokonce téměř čtyři stovky diváků. Věk neřeší! Bubílková srší energií
Kde ale bere tolik energie? Když přišla řeč na přibývající léta, okamžitě reagovala s humorem sobě vlastním. „Počkejte, s jakým narůstajícím věkem? Já žádný narůstající věk neregistruju. Doba se zrychluje, tak se musím zrychlit i já,“ rozesmála se moderátorka. Přiznala také, že na neustálé cestování je zvyklá už od mládí. „Já mám sbaleno. Akorát vždycky vyhodím to, co smrdí, a vyměním to za to, co je vyprané,“ dodala s úsměvem. Největší odměnou jsou pro ni spokojení diváci, kteří jí po vystoupeních děkují za pořádnou dávku smíchu. Bolestivé starosti o tatínka: Hledá mu domov seniorů
Za veselou tváří známé bavičky se však skrývají také vážné rodinné starosti. Její tatínek, který 30. října oslaví úctyhodných 98 let, se potýká se zdravotními problémy. Situace dospěla až k rozhodnutí, které nebývá pro žádnou rodinu jednoduché. „Měl s hlasivkami problém a měl nějaké zdravotní problémy, takže byl v nemocnici. Teď je v LDN na nějakou dobu a pak se uvidí. Já pro něho sháním domov seniorů, takže už jsme s tím smíření, i on,“ svěřila se Bubílková otevřeně.
Navzdory náročné situaci neztrácí optimismus a věří, že základem dlouhověkosti je především zdravý životní styl. Právě její tatínek byl podle jejích slov celý život velmi aktivní. „On do dlouhého věku vlastně každý den chodil fotit. Chodil na takové procházky tři, čtyři, někdy i pět hodin,“ zavzpomínala. Sama přestala kouřit už ve 26 letech, když čekala dítě. Zuzana Bubílková tak i přes rodinné starosti dokazuje, že humor, práce a pozitivní přístup k životu jsou pro ni stále tou nejlepší vzpruhou. Zdroj: Aplausin.cz