Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

NHL po noci: Hronek rozhodl neuvěřitelný obrat, Fowler chytil 46 střel a Varlamov vyhrál po téměř dvou letech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedenáct utkání NHL nabídlo v noci na středu pořádnou dávku dramat. Filip Hronek v prodloužení rozhodl senzační obrat Vancouveru z 2:5 na 6:5 proti Anaheimu, Jacob Fowler vychytal Montrealu čisté konto se 46 zákroky a Semjon Varlamov oslavil první vítězství po téměř dvou letech. Connor Hellebuyck zvládl premiéru za New Jersey, Pavel Zacha skóroval za Boston a Karel Vejmelka nestačil s Utahem na Minnesotu. Přinášíme výsledky všech jedenácti zápasů a to nejdůležitější z jejich průběhu.
NHL po noci: Hronek rozhodl neuvěřitelný obrat, Fowler chytil 46 střel a Varlamov vyhrál po téměř dvou letech

NHL po noci: Hronek rozhodl neuvěřitelný obrat, Fowler chytil 46 střel a Varlamov vyhrál po téměř dvou letech

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:00

Reklama
Další články z Vše o sportu
Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik
Skandál v NBA nabírá nový rozměr. Malik Beasley se chystá přiznat vinu v kauze zmanipulovaných statistik
Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty
Arsenal zažil pohárovou ostudu. Vyřadil ho čtvrtoligista, mladík dostal červenou a rozhodly penalty

Arsenal skončil v osmifinále anglického Ligového poháru způsobem, který si jeho fanoušci budou dlouho...

Vingegaarda by chtěl každý. Šéf Uno-X ale přiznal, že jeho plat by spolkl čtvrtinu rozpočtu týmu
Vingegaarda by chtěl každý. Šéf Uno-X ale přiznal, že jeho plat by spolkl čtvrtinu rozpočtu týmu

Představa, že by dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard jezdil za skandinávský tým Uno-X...

Nastoupil už za devátý klub NHL a vyrovnal rekord. Reimerova premiéra za Rangers ale skončila po osmi střelách
Nastoupil už za devátý klub NHL a vyrovnal rekord. Reimerova premiéra za Rangers ale skončila po osmi střelách

James Reimer se v osmatřiceti letech vrátil do NHL a hned přidal mimořádný zápis do statistik. New York...

Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené
Osimhen dvěma góly rozhodl velké derby. Po konci Galatasaraye s Fenerbahçe se strhla potyčka a padly dvě červené

Istanbulské derby nabídlo přesně to, co z něj dělá jeden z nejsledovanějších fotbalových zápasů Turecka:...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.