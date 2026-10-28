NHL po noci: Hronek rozhodl neuvěřitelný obrat, Fowler chytil 46 střel a Varlamov vyhrál po téměř dvou letech

Českým fanouškům udělala radost především noc Filipa Hronka, přestože v brance soupeře stál Lukáš Dostál. Obránce Vancouveru rozhodl jedno z nejdramatičtějších utkání začátku sezony. Silné příběhy ale nabídli také brankáři: mladý Jacob Fowler překonal rekord Montrealu, osmatřicetiletý Semjon Varlamov se po operacích kolen dočkal vítězství a Connor Hellebuyck poprvé nastoupil za New Jersey po vleklém rozchodu s Winnipegem.
V jedenáctizápasovém programu se neztratili ani čeští útočníci. Pavel Zacha otevřel skóre za Boston po spolupráci s Davidem Pastrňákem a Karel Vejmelka sice v Utahu prohrál, ale zaznamenal 27 zákroků.
Anaheim – Vancouver 5:6 po prodloužení. Hronek dokončil neuvěřitelný obrat
Ještě v čase 52:23 vedl Anaheim 5:2 a Vancouver mířil k jedenácté porážce v řadě. Pak ale Canucks zabrali. Jamie Oleksiak snížil a Jonathan Lekkerimäki dvěma trefami během 49 sekund vyrovnal na 5:5. Vancouver při obou jeho gólech hrál bez brankáře.
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V prodloužení rozhodl Filip Hronek při přesilovce pěti proti třem v čase 64:49. Do konce zbývalo jedenáct sekund. Z českého pohledu je to zvláštní radost, protože na opačné straně hájil branku Ducks Lukáš Dostál. Ten zaznamenal 27 zákroků, ale třemi rychle inkasovanými góly v závěru přišel o zdánlivě jisté vítězství. Vancouver ukončil sérii deseti proher.
St. Louis – Montreal 0:2. Fowler zastavil 46 střel
Montreal se znovu obešel bez zraněného Nicka Suzukiho a vyhrál potřetí v řadě. Tentokrát ale o výsledku rozhodl především brankář Jacob Fowler. Jednadvacetiletý nováček zneškodnil všech 46 střel, z toho 24 v poslední třetině. Canadiens přitom za celý zápas vystřelili jen dvacetkrát.
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Góly dali Zachary Bolduc, který skóroval proti svému bývalému klubu, a Florian Xhekaj, jenž se prosadil poprvé v NHL. Fowler vytvořil klubový nováčkovský rekord v počtu zákroků při čistém kontě. Výsledek je pro Montreal povzbudivý, průběh ovšem upozorňuje na velké množství času stráveného v obranném pásmu.
Nashville – New York Islanders 3:4 po nájezdech. Varlamov ukončil dlouhé čekání
Islanders vedli v Nashvillu už 3:0, jenže domácí se nevzdali. Filip Forsberg a Alexander Kerfoot snížili, Ryan O'Reilly pak ve třetí třetině vyrovnal. Rozhodnutí přinesly až samostatné nájezdy, v nichž uspěli Kyle Palmieri a Bo Horvat.
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Hlavní postavou večera byl Semjon Varlamov. Osmatřicetiletý brankář se po částečné náhradě obou kolenních kloubů postupně vrátil do NHL a nyní získal první vítězství od 14. listopadu 2024. V zápase zaznamenal dvacet zákroků. Brayden Schenn navíc vstřelil svůj 300. gól v NHL.
Dallas – New Jersey 1:5. Hellebuyck vyhrál při premiéře za Devils
Connor Hellebuyck nastoupil k prvnímu utkání sezony a hned slavil vítězství. Po žádosti o výměnu a suspendaci ve Winnipegu přestoupil do New Jersey a při úterní premiéře pomohl porazit Dallas 5:1. Zaznamenal sedmnáct zákroků.
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Největší ofenzivní hvězdou Devils byl Nico Hischier se dvěma góly. Jack a Luke Hughesovi přidali po gólu a asistenci a prosadil se také Jesper Boqvist. Za Dallas skóroval Justin Hryckowian. Dallasu tím skončila série pěti vítězství, zatímco New Jersey vyhrálo počtvrté v řadě.
Carolina – Boston 2:1. Zacha skóroval, rozhodl Aho
Boston začal zápas výborně. Už po 91 sekundách otevřel skóre v přesilovce Pavel Zacha, jemuž předcházela kombinace Davida Pastrňáka a Eliase Lindholma. Carolina ale vyrovnala ještě před první přestávkou zásluhou Jacksona Blakea.
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Rozhodující gól vstřelil v polovině třetí třetiny Sebastian Aho. Brankář Pjotr Kočetkov zaznamenal osmou výhru při osmém startu sezony, když potřeboval čtrnáct zákroků. Na opačné straně Jeremy Swayman pochytal 28 střel. Pro Boston tím skončila osmizápasová bodová série.
Philadelphia – Columbus 3:4 po prodloužení. Johnson trestal po ztraceném vedení
Columbus v první třetině nasázel tři góly během necelých tří minut a zdálo se, že má vyhráno. Philadelphia se ale postupně vracela. Noah Cates snížil, Trevor Zegras přidal další branku a Jamie Drysdale vyrovnal pouhých jedenáct sekund před koncem základní hrací doby.
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V prodloužení už byl znovu lepší Columbus. Kent Johnson využil přečíslení dvou proti nikomu s Adamem Fantillim a rozhodl v čase 62:22. Johnson si připsal dva góly a asistenci. Flyers tak získali bod za dramatickou stíhací jízdu, ale výhra jim unikla.
Chicago – Los Angeles 2:1. Kaiser rozhodl po Kaneově asistenci
Los Angeles vedlo od začátku první třetiny po gólu Samuela Heleniuse. Chicago vyrovnalo v přesilovce díky Romanu Kantserovovi, kterému nahrával Connor Bedard. Zlom přišel ve třetí části, když obránce Wyatt Kaiser vstřelil svůj první gól sezony a rozhodl na 2:1.
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Na vítězné akci se podílel také Patrick Kane. Připsal si 899. asistenci kariéry v NHL a přiblížil se k velké jubilejní hranici. Brankář Chicaga Spencer Knight zaznamenal 25 zákroků a Blackhawks ukončili sérii tří porážek.
Winnipeg – Florida 1:5. Bratři Tkachukové nasbírali sedm bodů
Florida vstoupila do utkání ve Winnipegu výrazně lépe a po první třetině vedla už 3:0. Carter Verhaeghe dal dva góly, Matthew Tkachuk zapsal čtyři asistence a jeho bratr Brady přidal gól a dvě přihrávky. Dohromady tak bratři nasbírali sedm bodů.
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Za Winnipeg se prosadil pouze Adam Lowry. Jets, kteří nedávno vyměnili Connora Hellebuycka, pokračují ve špatné sérii a nevyhráli už šest zápasů v řadě. Brankář Floridy Akira Schmid zaznamenal 24 zákroků. Samotná výměna Hellebuycka samozřejmě nevysvětluje všechny nedostatky Winnipegu, ale další porážka ukazuje, jak složité období klub prožívá.
Utah – Minnesota 1:3. Vejmelka nestačil na rozjetého Kaprizova
Karel Vejmelka držel Utah dlouho ve hře, nakonec ale jeho tým podlehl Minnesotě 1:3. Český brankář zaznamenal 27 zákroků. Wild šli do vedení v přesilovce gólem Joela Erikssona Eka, po začátku třetí třetiny přidal další početní výhodu Kirill Kaprizov a náskok navýšil Maxim Šabanov. Za domácí v závěru snížil Logan Cooley.
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Kaprizov má po čtrnácti zápasech sezony na kontě už čtrnáct gólů. Quinn Hughes si v utkání připsal dvě asistence. Minnesota vyhrála potřetí za sebou, zatímco Utah nevyužil příležitost přiblížit se jejímu tempu.
Vegas – Ottawa 4:1. Lavoie dal první gól NHL a rozhodl
Vegas se po třech zápasech bez vítězství dočkalo. Ottawa sice ještě na začátku třetí třetiny vyrovnala na 1:1 gólem Shanea Pinta, jenže pak přišla chvíle Raphaela Lavoieho. Šestadvacetiletý útočník vstřelil svůj první gól v NHL a poslal Golden Knights znovu do vedení.
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V samotném závěru pak William Karlsson a Jack Eichel přidali branky do prázdné sítě. Brankář Adin Hill zaznamenal 25 zákroků a v zápase zaujal i odvážným vyjetím proti soupeři, po němž Vegas rozjelo akci vedoucí k úvodnímu gólu. Golden Knights tak ukončili třízápasovou sérii bez výhry.
San Jose – Buffalo 0:2. Ellisova nula a 38 zákroků Askarova
San Jose nedokázalo překonat Coltena Ellise, který vychytal čisté konto. Brankář Buffala podle zápisu NHL pochytal 23 střel. Na opačné straně byl přitom výrazně vytíženější Jaroslav Askarov, jenž zaznamenal 38 zákroků, přesto jeho tým prohrál 0:2.
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Rozdíl vytvořil ve druhé třetině Olen Zellweger a definitivní pojistku přidal Zach Benson v poslední minutě střelou do prázdné branky. Tage Thompson si připsal asistenci při svém 500. utkání za Buffalo. Sabres ukončili třízápasové čekání na vítězství.
Co si z jedenácti zápasů odnést
Nejvýraznější českou událostí noci je rozhodující trefa Filipa Hronka. Zároveň jde o jeden z těch večerů, které připomínají, že NHL není jen soutěží produktivity hvězd. Pozornost na sebe strhli brankáři v naprosto odlišných situacích: Fowler jako mladík na začátku kariéry, Varlamov po dlouhé zdravotní pauze a Hellebuyck při prvním startu v novém klubu.
Montreal sice pokračuje ve vítězné sérii, ale po 46 střelách soupeře má co řešit. Winnipeg se dál trápí, New Jersey po velké výměně získalo další vítězství a Vancouver se díky Hronkovi konečně nadechl. Právě vývoj těchto klubů může nabídnout silné příběhy i během dalších týdnů.
DALŠÍ NOVINKY Z NHL
Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Vancouver Canucks vs. Anaheim Ducks [ 2 ], NHL.com – Montreal Canadiens vs. St. Louis Blues [ 3 ], NHL.com – New York Islanders vs. Nashville Predators [ 4 ], NHL.com – New Jersey Devils vs. Dallas Stars [ 5 ], NHL.com – Boston Bruins vs. Carolina Hurricanes [ 6 ], NHL.com – Columbus Blue Jackets vs. Philadelphia Flyers [ 7 ], NHL.com – Los Angeles Kings vs. Chicago Blackhawks [ 8 ], NHL.com – Florida Panthers vs. Winnipeg Jets [ 9 ], NHL.com – Minnesota Wild vs. Utah Mammoth [ 10 ], NHL.com – Vegas Golden Knights vs. Ottawa Senators [ 11 ], NHL.com – Buffalo Sabres vs. San Jose Sharks [ 12 ].