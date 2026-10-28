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Zamilovaný muž prodal majetek a ujel 2 000 km za ženou z TikToku. Na místě zjistil, že nikdy neexistovala, vytvořila ji AI

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Brazilec prodal vše, co měl, nasedl na autobus a po 36 hodinách dorazil do města vzdáleného přes 2 000 kilometrů. Žena, za kterou jel, nikdy neexistovala.
Brazilský zedník podvedený AI ženou

Brazilský zedník podvedený AI ženou

Zdroj: Radio Itatiaia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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