Růžičkův soupeř v Clashi ho zná z ringu a otevřeně kritizuje jeho minulost. Mawar ale míří výš a mluví o Sivákovi

Soupeř, který o vás v jedné větě řekne, že jako zápasník jste super, a ve druhé dodá, že vaše chování mimo ring absolutně odsuzuje, se nepotkává každý týden. Přesně takhle mluvil Jan Mašek, 24letý český bojovník v pérové váze do 66 kg s bilancí 3-3-0 v profesionálním MMA, o Tadeáši Růžičkovi, 28letém českém bojovníkovi v kategorii do 70 kg, kterého Sherdog v profesionálním MMA vede s bilancí 0-2 a scéna zná jako Mawara. Zápas přesto vzal a slibuje si od něj čistě sportovní večer. Růžička ve stejném rozhovoru mluvil hlavně o někom jiném. Redakce MMAmag k tomu otevřela kartu turnaje na portálu Clash Rankings a profily obou bojovníků na Sherdogu; čísla u jejich jmen se neshodují.
Soupeř, který si Mawara rozdělil na dvě půlky
Jan Mašek řekl v rozhovoru pro Clash MMA: „Jako zápasník je super, ale jeho chování mimo ring absolutně odsuzuju.“ Doslovné znění zveřejnil 27. října 2026 server Fights.cz, který odkazuje na video kanálu Clash MMA. Je to Maškův postoj, ne zjištění o Růžičkovi. Nabídku na zápas přesto označil za atraktivní příležitost a čeká kvalitní sportovní štípanou. Proti němu stojí Tadeáš Mawar Růžička, kterého karta turnaje vede v kategorii do 70 kg. Clash MMA je česká organizace a APEX+ je její nová série se startem 31. října 2026 na platformě Clash+. Hlavní zápas má proběhnout podle pravidel K-1, tedy v postoji bez zápasu na zemi. Růžička v těchto materiálech na Maškovu větu přímo nereaguje.
Svoji minulost přitom Růžička sám veřejně popsal už před třemi lety a tehdejší formulace stojí za připomenutí.
Co o svém temnějším období říkal sám Mawar
Z rozhovoru pro Sport.cz ze 14. listopadu 2023, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že téma otevřel bojovník sám. „Jak říkám, měl jsem temnější období, kdy mi Clash of the Stars na chvíli změnil život vzhůru nohama. Asi jsem si myslel, že můžu všechno, nebo nevím, co jsem si myslel.“ řekl tehdy novinářům. A dodal: „Ano, udělal jsem nějakou s prominutím kravinu, nevím, jak jinak to nazvat, ale chci jít dál jako sportovec.“ Maškova kritika z října 2026 tedy nespadla z nebe. Navazuje na linku, kterou si Růžička pojmenoval před třemi lety.
Tři databáze, tři různá čísla u dvou jmen
Kdo si přečte kartu APEX+ 1, vidí u Maška nulu. Ta nula ale měří jen zápasy v Clashi. Na Sherdogu je u něj profesionální bilance 3-3-0 ze 6 zápasů mezi roky 2024 a 2026: start v britské Premier MMA, 3 duely v evropské Cage Warriors a 2 v KSW, největší polské MMA organizaci. Na oficiálním profilu KSW redakce MMAmag dohledala tamní bilanci 1-1-0, výhru nad Davidem Zoulou z 18. října 2025 a prohru s Nacimem Belhouachim po jednomyslném rozhodnutí z 18. dubna 2026. U Růžičky platí obrácená matematika. Na kartě měří oba 175 cm. Podle Fights.cz se navíc už jednou potkali, v roce 2021 pod hlavičkou kickboxerské federace WAKO podle pravidel K-1, kde Mašek prohrál po 3 kolech.
|Bojovník
|Evidence
|Bilance
|Jan Mašek
|karta Clash APEX+ 1
|0-0
|Jan Mašek
|Sherdog, profesionální MMA
|3-3-0
|Tadeáš Růžička
|karta Clash APEX+ 1
|2-0
|Tadeáš Růžička
|Sherdog, profesionální MMA
|0-2
V rozhovoru pro Clash ale Růžička strávil nejvíc času mluvením o muži, který na kartě APEX+ 1 vůbec nefiguruje.
Komu Mawar slíbil, že mu vezme všechno
„Nahoře na mě čeká Vašek Sivák, postupně si pro něj jdu.“ prohlásil Růžička v témže rozhovoru pro Clash MMA. A přitvrdil: „Mým cílem je vzít mu vše, co si budoval. Snad to brzy dopadne.“ Je to jeho přání a lobbing, žádná organizace zápas se Sivákem neoznámila. Ze stránky turnaje RFA 35, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Sivák má 27. listopadu 2026 v Praze nastoupit proti Patriku Záděrovi. Sivák je český postojář, kterého organizace RFA vede v K-1 do 70 kg; jeho bilanci uvádí k 28. říjnu 2026 na profilu bojovníka jako 35-0, na stránce RFA 35 jako 37-0.
Mašek si Růžičku rozdělil na dvě půlky, zápasníka a člověka. Růžička si stejně rozdělil večer 31. října: povinnost v hlavním zápase a skutečný cíl o patro výš. Když ta povinnost nevyjde, Sivák zůstane přesně tam, kde je.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka