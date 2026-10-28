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Růžičkův soupeř v Clashi ho zná z ringu a otevřeně kritizuje jeho minulost. Mawar ale míří výš a mluví o Sivákovi

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Mašek chválí Růžičku jako zápasníka a odsuzuje jeho chování mimo ring. Mawar před turnajem Clash APEX+ 1 řeší hlavně cestu k Václavu Sivákovi a zápas, který má být první překážkou.
Růžičkův soupeř v Clashi ho zná z ringu a otevřeně kritizuje jeho minulost. Mawar ale míří výš a mluví o Sivákovi

Růžičkův soupeř v Clashi ho zná z ringu a otevřeně kritizuje jeho minulost. Mawar ale míří výš a mluví o Sivákovi

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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