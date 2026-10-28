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Holubí nepořádek na parapetech a balkonech může být minulostí. Několik šetrných metod ptáky účinně odradí

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Holubi jsou ptáci, kteří velice rádi posedávají na balkonech. Mnoho lidí z nich nemá radost, protože znečišťují balkony a jejich trus může být pro člověka velice nebezpečný.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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