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Pastrňák nahrával, Zacha skóroval a Boston vedl od první minuty. Carolina ale Bruins zlomila a ukončila jejich sérii

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Boston vedl po minutě a půl díky české přesilové akci. Carolina pak přestřílela Bruins 30:15, otočila na 2:1 a ukončila jejich osmizápasovou bodovou sérii.
Pastrňák nahrával, Zacha skóroval a Boston vedl od první minuty. Carolina ale Bruins zlomila a ukončila jejich sérii

Pastrňák nahrával, Zacha skóroval a Boston vedl od první minuty. Carolina ale Bruins zlomila a ukončila jejich sérii

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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