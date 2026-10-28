Pastrňák nahrával, Zacha skóroval a Boston vedl od první minuty. Carolina ale Bruins zlomila a ukončila jejich sérii

V Lenovo Center v Raleighu se v úterý 27. října sešly dva nejlepší týmy Východní konference a první minuty patřily Čechům. David Pastrňák rozehrál přesilovku, Pavel Zacha ji zakončil a Boston vedl 1:0 dřív, než si domácí fanoušci stačili sednout. Jenže pak se led začal naklánět na druhou stranu. Carolina Bostonu postupně sebrala puk, území i prostor ke střelbě. Gólem Sebastiana Aha v polovině třetí třetiny rozhodla, že Bruins po osmi zápasech poprvé odjíždějí bez bodu. Těsný výsledek přitom klame. Podle čísel šlo o zápas, který Boston přežíval spíš díky brankáři než díky vlastní hře.
Česká akce, která vyšla na první pokus
Gól padl v čase 1:31 první třetiny. Pastrňák v přesilovce bekhendem našel Eliase Lindholma, ten poslal puk bez pohledu dál a Zacha u pravé tyče zakončil do odkryté branky. Šlo o jeho třetí gól sezony, Pastrňák si připsal jedenáctou asistenci.
Na papíře vypadal začátek ideálně. Boston přijel s bilancí 7-0-1 z posledních osmi zápasů a rychlé vedení zapadalo do obrazu týmu, kterému se daří. Česká dvojice ukázala přesně to, co z bostonské přesilovky dělá jednu z nejnebezpečnějších zbraní ligy: rychlost rozhodnutí a přihrávky, které obrana nestihne číst.
Potom ale česká produktivita vyschla. Pastrňák odehrál vysokých 22:39, za celý večer však poslal na branku jedinou střelu ze šesti pokusů a skončil s bilancí -2. Zacha strávil na ledě 20:53, vystřelil dvakrát a odešel s -1. Oba byli vytížení, jenže po úvodní akci z nich Boston už nic dalšího nevytěžil.
Carolina převzala led
Hurricanes neodpověděli jedním velkým momentem, ale vytrvalým tlakem. Vyrovnání přišlo v 19:08 první třetiny a zrodilo se z důrazného napadání. Nikolaj Ehlers obral za brankou Frederica Bruneta, Jackson Blake vyjel z levého rohu a protlačil puk kolem levého betonu Jeremyho Swaymana.
Druhá třetina pak ukázala, jak zápas doopravdy vypadal. Carolina v ní přestřílela Boston 8:2 a hru dlouhé minuty držela v útočném pásmu hostů. Celkové statistiky z analytického přehledu hockeystats.io mluví jasně:
|Ukazatel
|Carolina
|Boston
|Střely na branku
|30
|15
|Střelecké pokusy
|64
|39
|Očekávané góly
|3,78
|1,72
|Pravděpodobnost zasloužené výhry
|83 %
|17 %
Boston tak nebyl poražen náhodou ani smolným odrazem. Byl postupně vytlačen ze hry. Trenér Marco Sturm po zápase mluvil o „malých detailech“ a o práci s pukem, kterou soupeř zvládl lépe. Diplomatická formulace pro večer, kdy jeho tým za šedesát minut vystřelil na branku jen patnáctkrát.
Aho rozhodl, Boston nevyužil šanci na odpověď
Vítězná branka padla v čase 10:19 třetí třetiny. Carolina vyrazila do rychlého protiútoku, Andrej Svečnikov poslal puk před branku, William Carrier ho zpomalil a Aho bekhendem zakončil pod vyrážečku Swaymana. Pro finského útočníka to byl osmý gól sezony a podle klubového webu Hurricanes 69. vítězný gól kariéry, čímž dál posunul klubový rekord Caroliny a dřívějších Whalers.
Boston přitom dostal ideální příležitost zápas zachránit. V posledních 4:41 hrál dvakrát přesilovku, tedy přesně v situaci, ze které na začátku skóroval. Tentokrát neprošel. Carolina ubránila obě oslabení a posledních 9:41 dohrála bez zaváhání, přestože do vedení šla poprvé až v 51. minutě.
Podle nás právě tady leží nejcennější poznatek večera. Hurricanes umějí vyhrát i zápas, v němž dlouho jen dotahují. Nepotřebují k tomu jeden zázračný moment, stačí jim objem hry, agresivní napadání a klid v kritickém oslabení.
Dva brankáři, dva různé příběhy
Na carolinské straně pokračuje pohádkový start Pjotra Kočetkova. Zastavil 14 z 15 střel a vyhrál osmý start v řadě od začátku sezony. Vyrovnal tím klubový rekord Frederika Andersena a podle Hurricanes jde o dělenou čtvrtou nejdelší takovou sérii v historii NHL. Delší vítězný start měli jen Jack Campbell (11), Carey Price (10) a Félix Potvin (9).
Swayman měl práce dvojnásob a zvládl ji výborně: 28 zákroků z 30 střel, úspěšnost 93,3 %. Podle modelu zachránil téměř o dva góly víc, než se dalo očekávat. Bez jeho výkonu by podle kvality šancí rozdíl nejspíš nezůstal u jediné branky.
Co prohra znamená pro čelo Východu
Výsledek přepsal pořadí v konferenci. Carolina je po zápase první s bilancí 10-2-2 a 22 body, Boston druhý se 19 body a bilancí 9-3-1. Bruins mají zápas k dobru, i jeho výhra by je ale nechala bod za Hurricanes. O krizi přitom nemůže být řeč, s gólovým rozdílem +21 má Boston dál nejlepší skóre z východních týmů.
Oba celky se v této sezoně potkají ještě dvakrát: 13. prosince v Raleighu a 12. ledna v Bostonu. Bruins mezitím pokračují ve čtvrtek 29. října v St. Louis, v Česku v noci na pátek od 1:00. Všechny zápasy NHL jsou podle přehledu NHL.com dostupné přes NHL.tv na DAZN, vybraná utkání přenášejí Nova a Prima. Konkrétní televizní přenosy je potřeba ověřit v programu obou stanic.
Boston v Raleighu ukázal, že jeho přesilovka a česká osa umějí rozhodnout během devadesáti sekund. Carolina ukázala, že na to stačí odpovědět trpělivostí a šedesáti minutami tlaku. V prosinci se ukáže, kdo si z prvního souboje vzal víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka