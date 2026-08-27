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Máte v šuplíku jednu z těchto starých kalkulaček? Nevyhazujte je, dnes mají nečekanou cenuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Skoro v každé české domácnosti se najde stará kalkulačka. Leží po rodičích […]
Máte v šuplíku jednu z těchto starých kalkulaček? Nevyhazujte je, dnes mají nečekanou cenu
Zdroj: Extrafit.cz
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Největší žrout elektřiny v domácnosti: Tenhle spotřebič spolkne víc než pračka
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Při vyklízení půdy nebo skříně po prarodičích se řada lidí zbavuje starých […]
Neválí se vám doma tahle stará VHS s pohádkou? Dnes už není k sehnání, sběratelé za ni platí i 100 000 Kč
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Nemáte doma tuhle starou hračku z období ČSSR? Dnes má hodnotu klidně i 235 000 Kč
Stará krabice s hračkami putuje po generace ze skříně na půdu a […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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Už žádné jedy ani pasti na hlodavce. Stačí po zahradě rozmístit část rajčat, kterou většina lidí vyhazuje, a hraboši zmizí
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Pixel 11 ukrývá funkci, o které Google na prezentaci pomlčel. Poznáte volajícího, aniž byste se podívali na displej
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Máte doma jeden z těchto starých fotoaparátů? V žádném případě je nevyhazujte, sběratelé za ně dávají balík
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Máte v šuplíku jednu z těchto starých kalkulaček? Nevyhazujte je, dnes mají nečekanou cenu
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