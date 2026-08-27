Muchová a Menšík odvrátili mečboly v semifinále a pak ovládli finále US Open. Z divoké karty udělali grandslamový titul

Středa 26. srpna 2026, večerní program na Flushing Meadows. Jakub Menšík nadoraz servíruje do rohu, míč se vrátit nestihne. Eso. Třetí mečbol proměněný, titul hotový. Dvacetiletý Menšík a sedmadvacetiletá Muchová stojí na kurtu jako grandslamoví šampioni ve smíšené čtyřhře, a to ještě čtyři dny předtím nikdo nevěděl, jestli se vůbec dostanou do hlavní soutěže.
Divoká karta, která neměla být hlavní příběh
USTA oznámila 22. srpna poslední tři wild card páry pro smíšenou čtyřhru. Muchová s Menšíkem byli jedním z nich. Přímý vstup do šestnáctičlenného pole mělo jen šest týmů podle kombinovaného singlového žebříčku k 17. srpnu, zbytek míst zaplnily právě divoké karty. Formát US Open ve smíšené čtyřhře je záměrně jiný než na ostatních grandslamech: USTA ho staví jako kratší televizní show pro top singlisty, kteří by jinak čtyřhru nehráli. Do semifinále se hrají sety jen do čtyř gemů se scoringem bez výhod, místo třetí sady rozhoduje super tie-break do deseti. Finále je výjimka, tam se vrací klasické sety do šesti.
Muchová se na kurtu objevila poprvé od wimbledonského finále. V červenci oznámila „menší chirurgický zákrok“, vynechala Toronto i Cincinnati a do New Yorku přijela bez jediného soutěžního startu na tvrdém povrchu. Menšík vstupoval jako světová osmnáctka ATP. Společně nikdy předtím nesoutěžili.
Cesta turnajem: od zkušených deblistů po obhájce
V prvním kole přešli přes Kristinu Mladenovicovou a Marcela Arévala 4:1, 2:4, 10:7, hned na úvod tedy museli do super tie-breaku proti páru se stovkami deblových zápasů na kontě. Ve čtvrtfinále už to šlo rychleji: Emma Navarrová s Tommym Paulem padli 4:1, 5:3.
Semifinále přineslo Mirru Andrejevovou a Andreje Rubljova. Ten pár měl vlastní příběh, cestou do semifinále vyřadili obhájce titulu Saru Erraniovou a Andreu Vavassoriho. Češi tedy nestáli proti náhodným soupeřům, ale proti dvojici, která už v turnaji sestřelila největší favority.
Čtyři body, které rozhodly celý turnaj
První set semifinále šel do tie-breaku a Muchová s Menšíkem ho urvali 5:4(6). Druhý set ztratili 3:5. Přišel super tie-break, a s ním nejdramatičtější moment celého turnaje.
Rubljov s Andrejevovou vedli 9:7. Dva mečboly. Stačil jediný bod a český pár končí. Nestalo se. Češi odvrátili první mečbol na 8:9, pak druhý na 9:9. Od stavu 7:9 vyhráli čtyři body v řadě a zápas uzavřeli na 11:9.
Právě tady se podle nás rozhodl celý turnaj. Ne ve finále, ne v prvním kole. V momentě, kdy dva body dělily Muchovou s Menšíkem od konce a oni místo toho přepnuli do režimu, ze kterého už je nikdo nedostal.
Finále jako potvrzení
Finále proti nasazeným čtyřkám Belindě Bencicové a Flaviu Cobollimu se hrálo tentýž večer. První set 6:3 pro Čechy, druhý 1:6 pro soupeře. Znovu super tie-break. Tentokrát ale žádné drama: od stavu 1:1 se Muchová s Menšíkem utrhli třemi body v řadě, vedení už nepustili a Menšík to na třetí mečbol ukončil esem. Konečné skóre 6:3, 1:6, 10:6.
Zajímavá shoda: loňští vítězové Erraniová s Vavassorim brali titul se skóre 6:3, 5:7, 10:6. Téměř identický výsledek, ale úplně jiný typ šampionů, zavedený italský pár versus česká novinka na divokou kartu.
Co titul přináší, a co ne
Vítězná prémie činí v přepočtu zhruba 24 milionů korun za tým, tedy asi 12 milionů na hráče před zdaněním. Pro Menšíka jde o první grandslamovou trofej v kariéře, pro Muchovou rovněž. Česko získalo první grandslamový titul ve smíšené čtyřhře od roku 2021, kdy Barbora Krejčíková triumfovala na Australian Open po boku Rajeeva Rama.
Na singlové žebříčky nemá titul vliv, smíšená čtyřhra nepřináší ATP ani WTA body. Přináší ale něco hůře měřitelného: sebevědomí. Singlový hlavní pavouk startuje v neděli 30. srpna, Muchová do něj vstupuje jako světová sedmička, Menšík jako osmnáctka. Mezi titulem a prvním singlovým zápasem mají tři volné dny.
Tři dny na to, aby si zopakovali, jak se cítí vyhrát grandslam. A pak to zkusit znovu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář