Už žádné jedy ani pasti na hlodavce. Stačí po zahradě rozmístit část rajčat, kterou většina lidí vyhazuje, a hraboši zmizí

Hlodavci jednoznačně představují postrach každé zahrady. Na rozdíl od krtků, kteří sice dokáží zpustošit zahradu a záhony nevzhlednými krtinci, jsou hlavními potížisty hraboši a hryzci. Krtci se živí primárně larvami, žížalami a jiným hmyzem, který v půdě najdou, aktivně však nepojídají kořeny rostlin a neničí pracně vypěstovanou úrodu a ovocné stromky. Hraboši a hryzci jsou v pustošení o poznání agresivnější, a přestože není jednoduché nad ně vyzrát, existuje několik způsobů, jak je ze zahrady vypudit.
Hryzec a hraboš jsou nevyhnutelnou součástí zahrady
Hraboš polní (Microtus arvalis) patří mezi nejrozšířenější hlodavce. Nejčastěji se vyskytuje v zahradách, které přímo sousedí s polem a loukami s řepkou či obilovinami, kde má ideální podmínky pro přezimování. Stahuje se poté do zahrad, kde okusuje cibule a oddenky okrasných a užitkových plodin, stejně tak ale i listy, stonky, kořeny a mladé dřeviny. Najdete-li přímo noru hraboše, kde přebývá se svou početnou rodinou, nakapejte do ní pár kapek ricinového oleje. Hraboši mají nadmíru citlivý čich a olej jim nevoní.
Hryzec vodní (Arvicola terrestris) se rád zdržuje v oblastech s vyšší hladinou podzemní vody a často obsazuje opuštěné nory po krtkovi. Živí se spadeným ovocem a větvičkami, největší škody ale dokáže napáchat na mladých stromcích. Systematicky ožírá kořeny okrasných a ovocných stromků a mladé dřeviny tak dokáže zcela zlikvidovat. U obou zmíněných hlodavců je prevencí čistá zahrada, pravidelný sběr spadeného ovoce, sečení trávy a kontrola kompostu. Stejně tak je ale dobré pěstovat zeleninu ve vyvýšených záhonech s pletivem.
Jak se zbavit hlodavců ekologickou cestou
Jednou z možností, jak se nezvaných hostů zbavit, je pořídit si kočku či psa. Jejich moč a exkrementy fungují výtečně jako zbraň proti hrabošům a hryzcům. Ač je k dostání nespočet chemických prostředků na odlákání těchto hlodavců, není příliš vhodné, aby se chemikálie uvolňovaly například v blízkosti pěstované zeleniny, kterou se následně chystáte zkonzumovat. Přírodní cesta je šetrnější k plodinám, hlodavcům i vašemu zdraví.
Jelikož mají hlodavci poměrně citlivý čich, vysaďte do zahrady aromatické byliny a rostliny. Hodí se například česnek, máta, aksamitník či rozmarýn. Vhodnou ochranou je i vysazení černého nebo červeného bezu. Jejich kořeny produkují kyselinu kyanovodíkovou, která hlodavcům velmi páchne a ti se pak v zahradě nebudou zdržovat.
Rajčata na hlodavce fungují jako přírodní odpuzovač
Je to k nevíře, ale jsou to obyčejná rajčata, která hryzci a hraboši k smrti nesnáší. Jejich aromatický odér je ze zahrady vyžene cobydup. Zkuste rozmístit vršky rajčat po zahradě a zanedlouho zjistíte, že po hlodavcích není ani památky. Použít lze otrhané zálistky nebo části rostlin, které bylo třeba odstranit. Bariéra vydrží několik dní, poté ji musíte obnovit.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Redakce Chalupáři-Zahrádkáři