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Už žádné jedy ani pasti na hlodavce. Stačí po zahradě rozmístit část rajčat, kterou většina lidí vyhazuje, a hraboši zmizí

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Hlodavci jsou nepříjemným úkazem na každé zahradě a rozhodně nepřináší radost. Zbavit se jich dá jednoduchou a přírodní cestou, a to využitím rajčat.
Hraboš okusující zeleninu

Hraboš okusující zeleninu

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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