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Hvězda z Discopříběhu dožila v osamění. Roman Pikl bojoval se svými démony a zemřel mladý

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Roman Pikl zazářil v české hudební komedii Discopříběh, přesto vždy toužil prorazit s vlastní hudbou. Po bolestném rozvodu bohužel zcela propadl závislostem.
Exra Band, Roman Pikl na snímku uprostřed

Exra Band, Roman Pikl na snímku uprostřed

Zdroj: FOTO:Extraband, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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