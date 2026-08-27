Hvězda z Discopříběhu dožila v osamění. Roman Pikl bojoval se svými démony a zemřel mladý

Diváci si Romana Pikla pamatují jako věrného parťáka hlavního hrdiny ze slavné hudební komedie Discopříběh. Přes slibný herecký start ho to vždy táhlo spíše na koncertní pódia a k vlastní kapele. Talentovaný muzikant a skladatel ale nakonec podlehl životnímu smutku. Zemřel předčasně ve věku pětačtyřiceti let a na sklonku života bojoval s vážnými démony.
Zpátečka na filmovém konkurzu
K hudbě a skládání vlastních písní měl blízko už od útlého dětství. K roli v populárním Discopříběhu přišel v roce 1987 vlastně zcela náhodou. Na filmový konkurz tehdy dorazil proto, aby tvůrcům ukázal své vlastní složené melodie. Zjistil ovšem, že hudbu pro celý snímek má už pevně ve svých rukách Michal David. Nechtěl se s mnohem slavnějším kolegou poměřovat a rovnou se rozhodl odejít domů. Ve dveřích ho ale zastavil režisér Jaroslav Soukup a mladíkova upřímnost se mu zalíbila natolik, že mu nakonec nečekaně nabídl hereckou roli.
Pikl tak získal postavu kamaráda hlavní postavy. Záhy přišla dokonce další velká filmová nabídka do drsného snímku Proč režiséra Karla Smyczeka. Natáčení kolidovalo s blížící se maturitou a vedení gymnázia zakázalo svému studentovi další uvolňování z vyučování. Ztracená šance ho prý tehdy příliš nemrzela, protože sám sebe vnímal primárně jako muzikanta a herectví bral spíše jako hodně ojedinělou odbočku.
Během rozhovorů se později s úsměvem svěřoval, že s filmovým kolegou Rudolfem Hrušínským kamarádil skutečně spíše jen před kamerou. Jeho postava představovala klasického veksláka, on sám se cítil jako pravý rocker.
Úspěchy na pódiu a civilní profese
Svůj hudební talent naplno rozvinul a věnoval se psaní textů, s čímž začal už ve dvanácti letech. Působil v kapelách Medium a ve své době hodně populárním Extra Bandu. Hudební sny si nakonec splnil v roce 2007 vydáním vlastního autorského sólového alba nazvaného Dál a výš. O možném třetím pokračování Discopříběhu už na sklonku života nechtěl ani slyšet a hraní rovnou odmítal. Životní priority měl nastavené zcela jinak a showbyznys pro něj znamenal zcela uzavřenou kapitolu.
Záliba v hudbě by ho pravděpodobně neuživila, a tak se věnoval i mnohem prozaičtějším profesím. Živil se především jako pojišťovací agent a vypracoval se až do pozice bankovního manažera. Pracoval celých deset let i jako správce kulturních akcí v rodné Plzni. Dařilo se mu dlouho kombinovat pracovní povinnosti s hudebním koníčkem. Pevnou půdu pod nohama mu ale začaly velmi rychle brát rodinné problémy.
Zničené zdraví a smutný konec
Osobní život Romana Pikla se postupně měnil ve velkou noční můru. Manželství s partnerkou Ilonou, se kterou přivedl na svět dceru Báru, dospělo až k bolestnému rozvodu. Sousedé vzpomínali na to, že ještě po deseti letech bláhově doufal v partnerčin návrat. Krach vztahu a následná ztráta kontaktu s milovanou dcerou ho stáhly na naprosté dno. K psychickému trápení se začaly naplno přidávat vleklé dýchací potíže. Obrovský smutek bohužel velmi nešťastně zaháněl vysokými dávkami alkoholu a přes těžké astma odmítal omezit cigarety.
Podle kamarádů nedbal na jakékoliv rady svého okolí a nepomohlo ani zoufalé přesvědčování vlastních rodičů. Ti se mu dokonce snažili zamezit v pití zabavením klíčů od bytu. On si přesto pokaždé našel cestu do nedaleké prodejny, stačilo si zkrátka jen založit dveře botou.
Zničující životní styl ho nakonec přivedl až na nemocniční lůžko. Přibližně dva týdny před smrtí ležel na jednotce intenzivní péče. Záhy ovšem podepsal negativní reverz a spěchal raději znovu domů. Jeho unavené tělo nakonec boj prohrálo v březnu roku 2016. S Romanem Piklem se tehdy v naprostém utajení rozloučila pouze nejbližší rodina.
Ve filmu Discopříběh si Romana Pikla můžete připomenout ve čtvrtek 27. srpna od 11:40 na Nova Cinema.
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