Ani máslo, ani olej. Na grilovanou zeleninu patří 1 věc, kterou Španělé přidávají po generace

Když v Česku sundáme z grilu lilek, cuketu nebo papriku, většina z nás sáhne po stejné věci. Kousek másla, který se rozpustí na horké zelenině, nebo pořádná dávka oleje. Chuť to sice trochu zvedne, ale zelenina pořád chutná dost obyčejně.
Španělé to řeší jinak a dělají to tak už po generace. Jejich tajemství neleží v tuku. Obyčejnou grilovanou zeleninu u nich promění jedno červené koření, které jí dodá hloubku a vůni, jakou máslo ani olej nikdy nedají.
Tou jednou věcí je uzená paprika
Řeč je o pimentónu, tedy o mleté uzené paprice. Ve Španělsku patří k nejtypičtějšímu koření vůbec. Setkáte se s ním v celé řadě tamních klasik, od uzenářské klobásy chorizo po pikantní brambory patatas bravas.
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Od běžné sladké nebo pálivé papriky, kterou známe z české kuchyně, se liší jednou zásadní věcí. Voní a chutná po kouři. Když ji nasypete na teplou grilovanou zeleninu, získáte tu samou uzenou chuť, jako by se pekla nad ohněm z polen. A to i v případě, že jste ji jen opekli na obyčejném zahradním grilu.
Kouř z dubového dřeva a pět set let tradice
Za kouřovou chutí stojí způsob výroby, který se v jedné části Španělska drží po staletí. Nejslavnější uzená paprika pochází z oblasti La Vera v kraji Extremadura na západě země. Papriky se tam po sklizni rozloží na dřevěné rošty a pod nimi hoří oheň z dubového dřeva.
Pravý pimentón de la Vera získává kouřové aroma pomalým sušením nad ohněm z dubového dřeva. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nad kouřem zůstávají papriky zhruba čtrnáct dní a po celou dobu je někdo musí den co den ručně přehrabovat, aby se prosušily rovnoměrně. Až pak se melou na jemný prášek. Právě tenhle pomalý postup dává paprice její aroma. Hotový pimentón de la Vera navíc nese chráněné označení původu, takže máte jistotu, že jde o pravou surovinu vyrobenou tradiční cestou.
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Papriky se přitom do Španělska dostaly až díky Kryštofu Kolumbovi, který je přivezl z Ameriky. Pěstovat je začali mniši v Extremaduře a naplno se v tamní kuchyni uchytily v 17. století. Od té doby předává umění výroby jedna generace druhé.
Grilujte nasucho, papriku nechte až na konec
Nejdřív k samotnému grilování. Zeleninu není potřeba předem koupat v oleji. Plátky lilku, cukety, papriky nebo třeba cibule se dají opéct na žhavém roštu jen tak nasucho, dokud nezískají zlatavě hnědé pruhy. Že jsou hotové, poznáte podle drobných puchýřků na povrchu. Na roštu toho snesou překvapivě hodně, takže je nemusíte pořád přendávat a jedno otočení bohatě stačí.
Ochucení i případnou marinádu si schovejte až na konec a naneste je na horké plátky, ty si všechnu chuť samy vtáhnou dovnitř.
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A přesně tady je klíč k uzené paprice. Nikdy ji nesypte na začátku do rozpáleného oleje. Vysoká teplota totiž její jemné uzené aroma spálí a vůně se vytratí. Přidejte ji až na dopečenou zeleninu v misce. Jen tak si udrží tu vůni, kvůli které si ji vůbec pořizujete.
Vyberte si podle chuti
Pimentón se prodává ve třech variantách a každá sedne trochu jinému strávníkovi:
sladká, španělsky dulce, je jemná a voní hlavně po kouři, takže ji zvládnou i děti; sladkokyselá agridulce přidá lehké šimrání na jazyku; ostrá picante pořádně přitopí. Přečtěte si také: Včelař radí Čechům: med nezcukernatí ani po roce, když ho uložíte s 1 věcí z kuchyně
Pokud si nejste jistí, začněte sladkou. S tou chuť zeleniny nepřebijete a kouřový tón přesto ucítíte.
Na porci grilované zeleniny stačí lžička nasypaná přes celou misku. Můžete k ní přidat špetku soli, kvalitní olivový olej a pár kapek octa. Přesně tuhle kombinaci Španělé znají z tradičního pečeného salátu escalivada. Zelenina díky ní dostane chuť jižního léta, a to bez jediné kostky másla.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-grilovat-zeleninu-30000627.html, https://www.177milkstreet.com/stories/smoky-spanish-vegetables, https://spanishsabores.com/2015/07/12/spice-up-your-life-with-these-essential-spanish-seasonings, https://aromarecepty.cz/pimenton-de-la-vera-spanelska-mleta-uzena-paprika/, https://www.varimesmarcelou.cz/kucharska-abeceda/uzena-paprika-pimenton.html