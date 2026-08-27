Kdysi se nad lidmi tyčila jako monument. O staletí později po ní chodili jako po dlažbě

Zpočátku nebylo jasné, co přesně leží v zemi. Teprve při postupném odkrývání se ukázalo, že oba bloky patří k téměř kompletní monumentální soše mladého muže vysoké přibližně 2,2 metru.
Byla rozlomena na dvě velké části, položena obličejem dolů a použita jako obyčejný stavební materiál v římské ulici. Paradoxně právě toto ponížení ji zachránilo: tvář a značná část povrchu zůstaly po staletí chráněné před počasím, poškozením i pozdějším rozebíráním města.
Samotné stáří sochy je mimořádné. Archeologové ji předběžně datují přibližně do let 470 až 450 př. n. l., tedy do doby, kdy už někdejší mocné lýdské království neexistovalo. Sardami tehdy vládl perský achaimenovský stát a od pádu posledního lýdského krále Kroisa uplynulo zhruba století. Přesto mladík nevypadá jako perský dvořan.
Jeho dlouhé upravené vlasy, strnulé držení těla a především oblečení odkazují ke starším lýdským tradicím, zatímco anatomické detaily rukou, obličeje a těla odpovídají mnohem modernějšímu umění raného klasického Řecka. Právě tato podivná směs minulosti a současnosti může být nakonec důležitější než samotná skutečnost, že se z monumentu stal chodník.
Socha totiž možná zachycuje okamžik, kdy obyvatelé města, které už politicky neexistovalo jako samostatná říše, začali svou někdejší identitu vědomě zobrazovat jako minulost, k níž stále patří.
Sardis bývaly hlavním městem jednoho z nejbohatších států starověku
Aby bylo možné pochopit, proč jsou právě šaty neznámého mladíka tak zajímavé, je potřeba vrátit se o další století zpět. Sardis byly hlavním městem Lýdie, významného anatolského království, které během 7. a 6. století př. n. l. ovládlo značnou část západní Malé Asie. Město leželo na mimořádně výhodném místě mezi řeckým světem na pobřeží Egejského moře a velkými říšemi Předního východu.
Právě tato poloha z něj vytvořila prostor, kde se setkávaly řecké, anatolské, mezopotámské a později perské kulturní tradice. UNESCO, které Sardis společně s lýdskými mohylami Bin Tepe zapsalo roku 2025 na seznam světového dědictví, popisuje Lýdii jako jednu z nejvýznamnějších civilizací železné doby a připisuje jí zásadní roli při vzniku prvních mincí.
Nejslavnějším panovníkem Lýdie byl Kroisos, jehož bohatství přežilo v evropské kultuře dokonce jako úsloví. Za jeho vlády vznikla reformovaná soustava zlatých a stříbrných mincí, které archeologové nacházejí i v destrukční vrstvě spojené s perským dobytím města. Přibližně v polovině 6. století př. n. l. však Kroisovu říši porazil perský král Kýros Veliký.
Přesný rok dobytí Sard zůstává předmětem chronologické debaty, archeologická expedice jej klade přibližně do let 547/546 př. n. l.. Lýdské království zaniklo a Sardis se staly sídlem perského satrapy, tedy provinčního správce jedné z největších říší tehdejšího světa.
Město ale nezmizelo a jeho obyvatelé se nepřestali ze dne na den považovat za Lýdy. Archeologický materiál z perského období naopak ukazuje dlouhé soužití místních a achaimenovských tradic. V Sardách se vyráběly předměty v perském dvorském stylu, používala se íránská jména a část elity byla pevně zapojena do perské správy, zároveň však přetrvával lýdský jazyk, oděv i místní umělecké tradice. A právě do tohoto světa patří nový mramorový mladík.
Na první pohled působí o sto let starší, než ve skutečnosti je
Při prvním čištění nebyli archeologové dokonce okamžitě přesvědčeni, zda sledují mužskou, nebo ženskou postavu. Dlouhé vlasy a způsob oblečení připomínaly archaické sochařství 6. století př. n. l. Až výrazné licousy pomohly identifikovat mladého muže. Jeho vzpřímený postoj, dlouhý účes a celková kompozice skutečně evokují řecké archaické sochy, které vznikaly zhruba o století dříve.
Jenže ruce, struktura obličeje a viditelné žíly už odpovídají raně klasickému umění přibližně z let 470–450 př. n. l. Sochař tedy podle odborníků velmi dobře znal aktuální vývoj středomořského sochařství. Nešlo pravděpodobně o provinčního řemeslníka, který by jednoduše neuměl pracovat modernějším způsobem. Postava kombinuje starší vzhled s novějšími technickými a anatomickými prvky tak nápadně, že Nicholas Cahill z Archaeological Exploration of Sardis považuje odkaz na minulost za vědomý.
Nejvýraznější jsou šaty. Muž má na sobě lehkou tuniku podobnou řeckému chitónu, přes ni diagonálně přehozený plášť a pod ním další oděv s jemnými horizontálními sklady, pro který archeologové zatím nacházejí jen velmi málo paralel. Turecké ministerstvo kultury právě tyto neobvyklé detaily označuje za prvky spojené s lýdskou tradicí.
Ve stejné době by řecký sochař mohl mladého mužského hrdinu či atleta zobrazit nahého. V anatolském prostředí to ale nebyla samozřejmost. Nová socha jako by proto říkala dvě věci současně: její autor znal nejmodernější umění své doby, ale rozhodl se zobrazit mladíka jako člověka patřícího ke starší místní tradici.
Perská říše vládla městu. Socha ale Persii téměř ignoruje
To je na díle možná největší překvapení. V době jeho vzniku byly Sardis už téměř celé století významným správním centrem achaimenovské Persie. Perský vliv je v archeologii města dobře doložený – v špercích, pečetích, správě, vojenské kultuře i oděvu. Někteří obyvatelé západní Anatolie dokonce zřejmě používali různé oděvní styly podle situace: místní šaty v jednom společenském kontextu a perské jezdecké oblečení v jiném.
Na monumentálním mladíkovi však archeologové podle prvotní analýzy výrazný perský prvek nevidí. To je těžké vysvětlit jako pouhou izolaci. Sardis nebyly okrajovou vesnicí odříznutou od achaimenovského světa, ale jedním z hlavních center perské moci v západní Anatolii. Umělec musel perské vizuální prostředí znát.
Je proto možné, že absence Persie byla sama o sobě sdělením. Ne nutně politickým protestem – k tomu nemáme žádný důkaz – ale způsobem, jak prostřednictvím obrazu připomenout, že město mělo vlastní kulturní historii starší než jeho současní vládci. Cahill upozorňuje, že socha kombinuje znalost soudobého středomořského umění se šaty a účesem odkazujícími přibližně o století nazpět. Výsledkem může být to, čemu bychom dnes říkali vědomá práce s kulturní pamětí.
Lýdské království bylo politicky mrtvé, ale Lýdie jako identita ještě zdaleka mrtvá nebyla.
Kdo byl muž vysoký přes dva metry, zatím nevíme
Ani výjimečně zachovalá tvář zatím neposkytla odpověď na nejjednodušší otázku: koho vlastně socha představovala? Nemáme nápis, zachovaný podstavec ani jisté místo původního vztyčení. Rozměry však ukazují, že nešlo o nenápadnou soukromou dekoraci. Postava byla vyšší než živý člověk a musela v původním prostoru působit monumentálně.
V pravé ruce drží předmět interpretovaný jako plod; v některých sekundárních zprávách se objevuje možnost, že šlo o kdoule. Přesný význam atributu ale zatím není stanoven a bylo by předčasné z něj dělat klíč k identitě postavy.
Jedna z možností, kterou archeologové zvažují, je spojení se svatyní bohyně Kybelé, anatolské Velké Matky. Literární prameny popisují její významný kult v Sardách a z města známe i další archeologické doklady jejího uctívání, včetně lýdského oltáře a mramorového reliéfu. Přesná poloha velkého klasického svatostánku Kybelé však nikdy nebyla bezpečně identifikována. Starší odborná literatura už desítky let připouští, že část sochařských nálezů mohla pocházet právě z tohoto ztraceného sakrálního areálu, současně však zdůrazňuje, že pro takové spojení nemáme rozhodující důkaz.
Pokud socha skutečně stála ve svatyni, mohla představovat významného občana, aristokrata nebo jinou prominentní osobnost. Ve starověkém světě nebylo neobvyklé postavit obraz člověka v blízkosti božstva: socha tím trvale demonstrovala zbožnost, společenské postavení a v případě vládnoucí elity také legitimitu. To je však zatím pouze jeden možný scénář.
Archeologové dnes znají sochu lépe než člověka, kterého zobrazuje.
Původně navíc téměř jistě nebyla bílá
Dnešní představa antického sochařství je do značné míry výsledkem času. Mramorové sochy v muzeích působí čistě bíle, protože jejich barvy během staletí zmizely. Ve skutečnosti byla značná část řecké, římské i anatolské plastiky původně polychromovaná – vlasy, oděvy, oči, šperky i další detaily mohly být výrazně barevné.
Právě mimořádně dobré zachování sardijského mladíka dává konzervátorům šanci najít mikroskopické stopy původních pigmentů. Turecké ministerstvo kultury i tým Harvard–Cornell proto výslovně uvádějí, že během čištění budou povrch zkoumat s ohledem na případné zbytky barvy.
Pokud se pigmenty zachovaly, mohly by pomoct určit nejen původní vzhled sochy, ale možná také zvýraznit prvky oděvu, které dnes v bílém mramoru splývají. Barva mohla rozlišovat jednotlivé vrstvy šatů, vzory nebo doplňky a právě ty mohou být pro pochopení lýdské identity postavy důležité.
Ironií je, že šanci na zachování těchto mikroskopických stop možná opět zvýšilo právě to, že někdo sochu obrátil obličejem do země a přestal ji považovat za umělecké dílo.
Jak se z člověka, který měl být navždy vidět, stane dlažební kostka?
Mezi vytvořením sochy v 5. století př. n. l. a jejím použitím v římské ulici leží staletí dějin. Sardis během nich přešly od perské vlády k Alexandru Velikému, helénistickým státům a nakonec roku 133 př. n. l. k Římu. Město se dál přestavovalo a starší stavby ztrácely svůj původní význam. Mramor byl přitom příliš cenný materiál na to, aby se automaticky nechával ležet bez využití.
Archeologie Sard ukazuje, že recyklace starších památek byla v římském a pozdně antickém městě naprosto běžná. Nápisové podstavce a architektonické bloky se objevují ve zdech, části starých chrámů byly rozebírány a používány jako nový stavební materiál a některé sochy skončily dokonce v pecích na pálení vápna. Výzkumníci už dříve našli skulptury poškozené právě sekundárním využitím jako dlažba.
To mění způsob, jakým bychom měli nový nález chápat. Nevíme, zda někdo monumentálního mladíka záměrně „potrestal“, protože představoval zapomenutého vládce nebo nežádoucí kult. Pro takovou ikonoklastickou interpretaci zatím neexistuje důkaz. Je mnohem bezpečnější říci, že v okamžiku sekundárního použití ztratil původní společenskou hodnotu a stal se především dvěma velkými, kvalitními kusy mramoru vhodnými pro stavební účely.
Pro člověka, který jej nechal vytesat, byl obrazem hodným monumentálního prostoru. Pro pozdějšího stavitele to byl kámen.
A právě tento rozdíl je možná jedním z nejpůsobivějších archeologických svědectví o tom, jak rychle se může změnit význam věcí, které jejich současníkům připadaly trvalé.
Dlažba ho ponížila – a současně zachránila
Recyklace sochy vytvořila zvláštní konzervační paradox. Monumenty ponechané stát na povrchu jsou vystaveny větru, dešti, zemětřesením, vandalismu, opakovanému využívání a především pozdějšímu získávání kamene. Mramor mohl být rozřezán na menší stavební bloky nebo spálen na vápno, což byl osud mnoha antických soch v Sardách.
Mladík měl štěstí právě proto, že jeho druhý život byl tak nedůstojný. Rozbití na dvě velké části jej poškodilo, chybějí chodidla a několik drobnějších fragmentů, ale poloha obličejem dolů ochránila přední stranu. Když konzervátoři sochu 13. července vyzvedli a převezli do laboratoře, zjistili, že její tvář i jemné detaily patří k mimořádně dobře zachovaným příkladům monumentálního sochařství své doby.
Po dokončení analýzy a konzervace mají být oba hlavní fragmenty znovu spojeny a dílo má být vystaveno v tureckém archeologickém muzeu. Tentokrát tedy opět dostane přesně tu funkci, pro kterou bylo před dvěma a půl tisíci lety vytvořeno: být viděno.
Nejcennější na soše možná není její tvář, ale paměť zaniklé Lýdie
Archeologicky by už samotný nález téměř kompletní monumentální plastiky z 5. století př. n. l. byl mimořádný. Podstatnější ale může být její datování. Socha nevznikla za Kroisa ani v době, kdy Sardis byly hlavním městem nezávislého lýdského království. Vznikla přibližně sto let po jeho pádu, uprostřed perské vlády.
A přesto její autor sáhl po účesu, držení těla a oblečení připomínajícím svět předchozích generací. Zároveň použil modernější anatomické prvky a znal současný vývoj řeckého umění. Není to tedy jednoduše archaická socha, která se náhodou vyráběla příliš dlouho starým způsobem. Mnohem zajímavější možností je, že se díváme na ranou formu historického sebeobrazu: obyvatele perských Sard, kteří věděli, že jejich město kdysi patřilo Lýdům, a rozhodli se tuto minulost prostřednictvím monumentálního obrazu připomenout.
Kdo byl konkrétní mladík, nevíme. Nevíme ani, kde stál, komu byl zasvěcen ani proč byl nakonec odstraněn. Svatyně Kybelé je zatím možnost, nikoli odpověď.
Jednu věc ale archeologie ukazuje téměř dokonale.
Někdy nemusí civilizace úplně zmizet, aby se stala minulostí. Může dál existovat pod novým vládcem, používat nové politické struktury a vstřebávat nové kulturní vlivy – a současně se začít dívat sama na sebe jako na dědice něčeho staršího.
Před 2500 lety tak někdo v Sardách vytesal postavu, která možná měla připomenout městu, kým kdysi bylo.
O několik století později už tuto zprávu nikdo nepotřeboval. Sochu rozlomili, otočili tváří k zemi a udělali z ní silnici.
A právě proto ji dnes dokážeme číst znovu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Harvard Gazette – „Mystery statue unearthed at Sardis archaeological dig“ [2], Türkiye Ministry of Culture and Tourism – „Sardes’te 2 bin 500 yıllık heykel gün yüzüne çıkarıldı“ [3], UNESCO World Heritage Centre – „Sardis and the Lydian Tumuli of Bin Tepe“ [4], Archaeological Exploration of Sardis – „The Sculpture of the Prehistoric, Lydian, and Persian Periods: An Overview and Appraisal“ [5], Archaeological Exploration of Sardis – „Coins of Sardis“ [6], Archaeological Exploration of Sardis – „The Date of the Capture“ [7], Archaeological Exploration of Sardis – „Sculpture from Sardis: The Finds through 1975“ [8], Smithsonian Magazine – „Why Did the Ancient Romans Bury This Monumental Marble Statue Facedown?“ [9], img AI generated