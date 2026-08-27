Babiččin trik na dušenou mrkev funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do pánve a už nikdy nebude vodová

Dušená mrkev umí být pýchou nedělního oběda, nebo smutnou bledou kaší, která na talíři plave ve vodě. Rozdíl mezi obojím přitom nedělá drahá surovina ani hodiny u sporáku. Stačí jeden návyk, který znaly naše babičky a na který dnes většina lidí zapomíná. A začíná u obyčejné lžičky v rozpálené pánvi.
Proč mrkev na talíři končí ve vodě
Za rozbředlou mrkev nemůže samotná zelenina, ale způsob přípravy. Nejčastější chyba je utopit kolečka v hrnci plném vody a nechat je vařit, dokud nezměknou. Mrkev se rozvaří, pustí svoji šťávu do velkého množství vody a výsledkem je bledá zelenina odplavená v tekutině, která nemá chuť ani barvu.
Přesně takhle vypadala pověstná mrkev ze školních jídelen. Vařila se doměkka ve velkém hrnci osolené vody, bez cukru a bez čehokoli, co by její šťávu spojilo dohromady. Zbyla z ní jen bledá rozvařená hmota, které chyběla chuť a která na talíři plavala ve vodě.
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Babičky to dělaly chytřeji. Na pánvi nebo v kastrolu nejdřív pořádně rozehřály máslo a vmíchaly do něj lžičku cukru. Ten nechaly rozpustit a zezlátnout do lehkého karamelu a až do téhle voňavé směsi vsypaly nakrájenou mrkev.
Ten jeden krok mění všechno. Karamel z cukru a másla mrkev hned na začátku obalí, takže zelenina nepouští šťávu do vody, ale sama se v pánvi zatáhne a zesklovatí. Cukr tady neslouží k tomu, aby jídlo osladil jako moučník. Podtrhuje jen přirozenou nasládlost mrkve a prohlubuje její barvu do sytější oranžové. Místo bledých koleček tak dostanete mrkev s leskem a jemnou chutí, kterou milují i děti. Stará kuchařská škola z počátku minulého století tenhle postup považovala za samozřejmost.
Vývar místo vody a klid na pánvi
Když je mrkev obalená v karamelu, přijde druhá polovina triku. Nepodlévejte ji vodou, ale jen trochou vývaru, a to po troškách. Mrkev tak nemá v čem plavat a její vlastní šťáva se s vývarem spojí do malé, husté omáčky.
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Duste ji pod pokličkou na mírném plameni a co nejmíň do ní zasahujte. Zbytečné míchání kolečka drolí a kalí šťávu. Když ji necháte na pokoji, udrží tvar a omáčka kolem ní zůstane hezky průhledná. Změknutí trvá zhruba čtvrt hodiny, u mladé svazkové mrkve i méně.
Na závěr lehké zahuštění pro lesk
Jestli chcete mít pod mrkví opravdu jen náznak omáčky, na konci ji lehce zahustěte. Klasika je zaprášit měkkou mrkev lžičkou hladké mouky a krátce ji zasmahnout, o něco jemnější výsledek dá lžička škrobu rozmíchaná ve lžíci vývaru. Mrkev se obalí, zaleskne a žádná voda na talíři nezůstane.
Lehké zahuštění na konci vytvoří kolem mrkve tenkou lesklou omáčku, takže na talíři nezůstane žádná voda. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S moukou to ale nepřehánějte. Stačí, aby se kolem mrkve vytvořila tenká lesklá omáčka. Hustá jíšková kaše, jakou si mnozí pamatují ze závodních kuchyní, sem nepatří. Někdo místo mouky přidá pár lžic smetany, která chuť zjemní a zaokrouhlí.
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Základ tvoří máslo, cukr a mrkev, zbytek je na vaší chuti:
špetka nastrouhaného muškátového oříšku dodá teplý tón, pár kapek citronu naopak sladkost prosvětlí a vyváží, nadrobno nasekaná petrželka přidá barvu i svěžest.
Vyplatí se sáhnout po mladší a sladší mrkvi, protože ta má víc vlastní chuti a míň tvrdého jádra. A hlavně mrkev nepřevařujte. Jakmile je akorát měkká, ale ještě drží tvar, je hotová. Přesně v té chvíli chutná nejlíp a rozhodně nebude vodová.
Zdroje: https://www.kucharkaprodceru.cz/dusena-mrkev/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/13429-dusena-mrkev-recept, https://www.nasezahrada.com/dusena-mrkev-jak-ji-udelat-tip-top-aby-si-ji-zamilovaly-i-deti-trik-tkvi-v-pridani-te-spravne-tekutiny/, https://www.mora.cz/recept/dusena-mrkev-na-masle/, https://www.toprecepty.cz/clanky/2155-holka-u-plotny-radi-jak-na-dusenou-mrkev-aby-chutnala-vsem-zasadni-jsou-dve-suroviny/, https://www.receptynakazdyden.cz/dusena-mrkev-top-5-receptu-na-rychly-a-zdravy-obed/