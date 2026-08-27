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Do Libereckého kraje zamířily dva vlaky RegioSpider. Celkem jich bude devět

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Po železnici v Libereckém kraji bude jezdit devět modernizovaných vlaků RegioSpider. Liberecký kraj si je objednal u Českých drah. První dva vlaky už jsou v Liberci. K modernizaci vozidel dochází po patnácti letech, jezdit budou na Jizerskohorské železnici, jejíž součástí bude i trať Tanvald – Železný Brod. To pro cestující přinese více spojů mezi Libercem a Železným Brodem.
Do Libereckého kraje zamířily dva vlaky RegioSpider. Celkem jich bude devět

Do Libereckého kraje zamířily dva vlaky RegioSpider. Celkem jich bude devět

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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