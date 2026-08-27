Do Libereckého kraje zamířily dva vlaky RegioSpider. Celkem jich bude devět

„Projekt Jizerskohorské železnice patří k nejúspěšnějším v oblasti dopravní obslužnosti. Koncept dopravy zavedený v roce 2011, na který byla pořízena nová vozidla Stadler, přivedl do veřejné dopravy nové cestující, jejichž počet se zvýšil v průměru o více než třetinu. Nyní, po 15 letech, dochází k modernizaci vozidel a jejich doplnění z důvodu nahrazení starších jednotek Regionova a nárůstu počtu cestujících,“ řekl Daniel David (Starostové pro LK), náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.
Dráha v této části kraje tvoří páteřní část dopravní obslužnosti a zároveň se jedná o turisticky atraktivní tratě v oblasti Jizerských hor. „To klade specifické požadavky na zajištění přepravy. V pracovní dny jezdí velké množství lidí do zaměstnání a žáků do škol. O víkendech a prázdninách v zimě zase velké množství lyžařů a v létě cykloturistů. Všechny tyto požadavky jsme připraveni splnit ve vysoké kvalitě, v klimatizovaných a bezbariérových vlacích typu RegioSpider. Pro region nyní připravujeme dalších devět motorových vozů RegioSpider a první z nich už uvádíme do provozu,“ doplnil Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.
Cestující na Jizerskohorské železnici se tak mohou těšit na modernizované vlaky s novým designem. „Největším přínosem pro cestující bude rozšíření Jizerskohorské železnice na trať Tanvald – Železný Brod. Dojde tak k navýšení počtu přímých vozů v relaci Liberec – Železný Brod. Cílem je také nasazovat vozidla Stadler s vyšší dynamikou jízdy na všechny linky, tj. i do Josefova Dolu a na všechny vlaky do Nového Města pod Smrkem,“ doplnil Otto Pospíšil, jednatel regionálního koordinátora osobní dopravy KORID LK.
Devět vozů řady 841.3 RegioSpider bylo zakoupených dodatečně v Německu a jsou modernizovány v dceřiné firmě Českých drah DPOV v Přerově. Motorové vozy RegioSpider řady 840 a 841.3 mají 50 pevných míst k sezení a další sklopné sedačky. Jsou nízkopodlažní, klimatizované, vybavené audiovizuálním systémem, bezbariérovým WC, Wi-Fi i možností napájet cestovní elektroniku. Ve vlacích byly instalované nové odbavovací automaty pro integrovanou dopravu IDOL a systém automatického sčítání cestujících.