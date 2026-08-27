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Komáři letí na oxid uhličitý z vašeho dechu. Past z PET lahve jim nabídne totéž a oni se chytí

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Komáři jsou velmi úzce spojení s létem. Bohužel je velmi těžké se jich zbavit, ale není to něco, co by bylo nemožné.
Komáři letí na oxid uhličitý z vašeho dechu. Past z PET lahve jim nabídne totéž a oni se chytí

Komáři letí na oxid uhličitý z vašeho dechu. Past z PET lahve jim nabídne totéž a oni se chytí

Zdroj: abcMedia (vlastní tvorba)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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