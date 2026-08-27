Komáři letí na oxid uhličitý z vašeho dechu. Past z PET lahve jim nabídne totéž a oni se chytíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Komáři letí na oxid uhličitý z vašeho dechu. Past z PET lahve jim nabídne totéž a oni se chytí
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