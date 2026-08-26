Z rekordního podvodu v Hradci Králové policie zajistila asi pět milionů

Hradec Králové 25. srpna (ČTK) - Policie v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, se podařilo v zahraničí zajistit asi pět milionů korun. Na dnešním jednání hradeckých zastupitelů to řekl dočasný ředitel SNHK Tomáš Pospíšil. Přesto SNHK podle něj letos očekává, že její hospodaření skončí ztrátou 46 milionů korun. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku.
Správa nemovitostí, která se stará o městské byty, domy, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a koupaliště, si podle dočasného ředitele Tomáše Pospíšila ve svém letošním hospodaření pomůže vlastními zdroji, a to rezervním fondem a fondem reprodukce majetku. "Letos dokážeme ztrátu sanovat mezi 15 až 20 miliony korun. Jsou to zatím předběžná čísla," uvedl. Výše ztráty bude záležet i na tom, jak brzy se peníze zadržené v zahraničí vrátí do Hradce Králové. SNHK také podle Pospíšila reklamuje u banky proces plateb.
Policie se případem zabývá pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem. Pachateli hrozí až deset let vězení. Dříve policie uvedla, že úřednice nebyla napojena na pachatele. Podle policie i magistrátu se pracovnice stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu využívajícího prvky sociálního inženýrství.
Pracovnice, která byla náměstkyní ředitelky, měla podle hradeckých kontrolorů právo vstoupit do elektronického bankovnictví. "Obešla všechny kroky, které tam měli nastavené. Odpojila svoji podřízenou zaměstnankyni od následné kontroly," řekla zastupitelům vedoucí magistrátního odboru interního auditu a kontroly Jaroslava Fikrová. Pracovnice byla podle náměstka primátorky Pavla Vrbického (Piráti) tvůrkyní směrnic a sama školila nové zaměstnance proti podvodníkům.
Správa nemovitostí zatím podle Pospíšila zřídila nové přístupy, oprávnění a certifikáty. "Během několika dní už bude nastavená bezpečnostní kontrola čtyř očí, kdy platbu budou provádět dvě pracovnice, ..., jedna osoba zaplatí a druhá to bude následně autorizovat," uvedl Pospíšil, který je i ředitelem hradeckých Technických služeb. Správu řídí od 23. července po rezignaci ředitelky správy Jaroslavy Bernhardové.
Radnice podle náměstka Vrbického připravuje výběrové řízení na ředitele SNHK. Funkce by se mohl ujmout od začátku prosince nebo ledna.
Opoziční zastupitel a senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) si na zastupitelstvu stěžoval, že k věci má málo informací a představitelům města položil řadu dotazů. Koaliční zastupitel Kamil Podroužek (za Hradecký demokratický klub) Holáskova vyjádření a postoje označil za zavánějící hyenismem, za populismus a snahu se zviditelnit. Opoziční zastupitel a poslanec Denis Doksanský (ANO) vyzval náměstka Vrbického a primátorku Pavlínu Springerovou (HDK) k převzetí politické odpovědnosti.
SNHK měla loni výnosy 224 milionů korun, z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.