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Z rekordního podvodu v Hradci Králové policie zajistila asi pět milionů

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Policie v případu zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, se podařilo v zahraničí zajistit asi pět milionů korun. Přesto SNHK letos očekává, že její hospodaření skončí ztrátou 46 milionů korun. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku.
Podle policie i magistrátu se pracovnice stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu.

Podle policie i magistrátu se pracovnice stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu.

Zdroj: Markéta Hamerníková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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