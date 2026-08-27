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Úsek D11 u hranic s Polskem silničáři otevřou na konci listopadu

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Více než tříkilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat již vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubawka a českou pohraniční obec Královec.
Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat už v roce 1978, nyní dálnice končí v Jaroměři.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat už v roce 1978, nyní dálnice končí v Jaroměři.

Zdroj: Radek Mátl/ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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