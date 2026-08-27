Úsek D11 u hranic s Polskem silničáři otevřou na konci listopadu

Stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 kilometrů za 11,7 miliardy korun bez DPH začala v říjnu 2024. Stavbaři z ní prioritně budují úsek u hranic o délce 3,3 kilometru, který v lokalitě Královeckého sedla provizorně napojí na silnici první třídy I/16.
Celý úsek dálnice D11 Trutnov - hranice by měl být hotový ve druhé polovině roku 2028, uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Polská S3 je hotová až k hranicím od září 2023 a v celé trase až k Baltskému moři od léta 2024. "Dnes již koukáme na české území, kde je asfalt. Zažil jsou spoustu tiskových konferencí, kdy na polské straně již asfalt byl a my jsme koukali na pole s kukuřicí na českém území," řekl Mátl.
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) připomněl, že u Královce vznikne druhý dálniční přechod mezi Českem a Polskem, s nímž má Česko po Německu druhou nejdelší hranici. Zatím jediný dálniční přechod je na Moravě v Bohumíně.
Chystané otevření úseku u hranic přivítal starosta Lubawky Andrzej Wojdyła. "V současné době je veškerá doprava z S3 přesměrována na úzké silnice v Lubawce. Je velice obtížné přejít ulici," uvedl.
ŘSD původně zamýšlelo, že úsek u hranic by mohl být hotový již letos na jaře. Důvodem několikaměsíčního zpoždění byly složité geologické poměry v lokalitě, kdy sesedání zeminy na budovaných násypech bylo výrazně pomalejší, než se čekalo. Pokud by stavbaři nevyčkali na úplné sesednutí násypů, budoucí dálnice by se zvlnila.
Stavba D11 z Trutnova na státní hranici je v současnosti největší dálniční stavbou v Česku. Její budování je náročné tím, že vede horským terénem. Zahrnuje dva tunely a 28 mostů. Tunel Opevnění, který tvoří dva tubusy o délce 492 metrů, stavbaři vyrazili od ledna do července. V září by měli začít razit tunel Poříčí s tubusy o délkách 540 a 576 metrů.
Stavbu tunelu Poříčí měli původně stavbaři zahájit jako první, ale vše zdržel loňský nález hald elektrárenského popílku se zvýšenou přírodní radioaktivitou. Halda s popílkem u tunelu podle Mátla stavbě tunelu Poříčí nebrání, haldy stavbaři využijí na stavbě.
Podle ředitel stavební firmy MI Roads Zdeňka Ludvíka na celé stavbě pracuje denně 1200 lidí a 400 stavebních strojů. "Na koncovém úseku máme za sebou 80 procent asfaltérských prací, na mostech dokončujeme římsy a provádíme izolace. Dokončujeme protihlukové stěny a montujeme svodidla. Na mimoúrovňové křižovatce Královec dokončujeme přechodové oblasti," uvedl.
Letos v dubnu ŘSD začalo stavět poslední chybějící úsek D11 z Jaroměře do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru by měla být hotová na podzim 2029, čímž by měla být dostavěná celá D11. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat už v roce 1978, nyní dálnice končí v Jaroměři.