Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví

U měkkého bobulového ovoce platí jedno překvapivé pravidlo: čím poctivěji se o něj hned po nákupu postaráte, tím rychleji vám zmizí pod plísní. Vinou je jeden jediný krok, který dělá skoro každý, a jahodám, malinám i borůvkám kvůli němu naskočí plíseň někdy už do druhého dne. Napravit se to přitom dá jednou jedinou změnou návyku.
Vodu si nechte až na talíř
Nejjednodušší způsob, jak bobulím prodloužit čerstvost, je nechat je až do poslední chvíle úplně na pokoji. Neproplachujte je hned po příchodu z obchodu a nechystejte je předem do zásoby. Pod kohoutek je dejte teprve tehdy, když je chcete sníst, hodit do mixéru nebo zpracovat na koláč. Do té doby ať zůstanou přesně tak, jak jste je koupili, tedy suché a nedotčené.
Co se v mokré bobuli spustí
Za tak rychlou zkázou stojí obyčejná voda. Jahoda i malina jsou křehké, tenkoslupké a plné šťávy, takže vlhkost do sebe vtáhnou a zpátky ji už nevydají. Na povrchu pak zůstane tenký vlhký film a právě v něm se plísňovým výtrusům i bakteriím daří ze všeho nejlíp. K tomu se opláchnutím smyje jemná přírodní vrstvička, kterou má slupka a která plod před kažením alespoň částečně chrání. Výsledek je jasný: suchý plod klidně pár dní počká, ten samý po namočení bývá měkký a plesnivý skoro přes noc.
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Malý, ale zásadní detail se skrývá v zelené stopce. Dokud lístky na plodu drží, uzavírají místo, kudy by se do dužiny dostala voda i choroboplodné zárodky, takže fungují jako přírodní špunt. Jakmile korunku strhnete, otevřete tím do plodu vrátka a ten pak vlhkost nasává mnohem ochotněji. Odstopkovat jahody se proto vyplatí až v okamžiku, kdy je berete do pusy.
Nádoba a chlad rozhodnou o zbytku
Než ovoce uklidíte, věnujte mu chvilku a probírkou vytřiďte každý kousek, který je pomačkaný, povadlý nebo naklovaný. Jediný nahnilý plod dokáže během chvilky nakazit celou misku, protože spory přeskočí i na sousedy, kterých se dotýká. Zbytek pak ukliďte s rozmyslem:
Správně zvolená nádoba a chladná zásuvka rozhodují o tom, jak dlouho zbylé bobule vydrží čerstvé. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rozprostřete bobule jen v jedné vrstvě a nechte mezi nimi trochu místa, aby se navzájem nemačkaly. Na dno nádoby položte kus kuchyňského papíru, který zbytkovou vlhkost odsaje. Víko nechte lehce pootevřené nebo do něj propíchněte pár otvorů, protože proudící vzduch drží povrch v suchu. Krabičku ukliďte do chladu, ideálně do zásuvky na zeleninu, kde bývá zhruba dva až pět stupňů. Vyhněte se teplu a slunci, protože na pracovní desce i na okenním parapetu ovoce povadne nejrychleji. Octová koupel na pár dní navíc
Existuje ještě babský trik, jak plodům přidat trochu času. Namíchejte silně zředěný roztok, zhruba jeden díl octa na tři díly vody, a bobule v něm nechte krátce vykoupat. Ocet spolehlivě zničí spory plísní i část bakterií, které mají zkázu na svědomí. Háček přijde vzápětí: roztok je potřeba z ovoce spláchnout obyčejnou vodou a plody pak pořádně vysušit, ideálně rozložené na papírové utěrce. Kdyby na nich zůstala kapka vlhka, jste zpátky u problému, který jste chtěli obejít. Octové pachuti se přitom bát nemusíte, při správném postupu po ní nezůstane stopa.
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Když se na některé bobuli přece jen objeví plíseň, nesnažte se ji zachránit odkrojením napadeného místa. Vodnatá dužina umožňuje podhoubí prorůst hluboko dovnitř, takže i pod nenápadnou skvrnkou už bývá plod prorostlý dál, než je na první pohled vidět. Některé plísně navíc stihnou vytvořit škodlivé látky ještě dřív, než je vůbec zahlédnete. Napadený kousek proto vyhoďte celý a s ním i všechny, které se ho dotýkaly. U měkkého ovoce se kvůli jedné bobuli riskovat nevyplatí.
Přebytky rovnou do mrazáku
Ať se snažíte sebevíc, čerstvé bobule nejsou zásoba na týdny a v lednici jim počítejte tak dva až tři dny. Když víte, že takové množství včas nesníte, sáhněte po mrazáku. O svou hodnotu tím ovoce nepřijde, zmražené si drží většinu vitaminů. Stačí je opláchnout, důkladně osušit a rozložit v jedné vrstvě, aby nepřimrzly k sobě, a pak přesypat do sáčku nebo dózy. Po rozmrazení sice ztratí pevnost, ale do buchet, kaší i koktejlů se hodí náramně.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-skladovat-jahody-aby-vydrzely-v-lednici-cerstve, https://www.toprecepty.cz/clanky/11136-jak-uchovat-jahody-co-nejdele-cerstve-tyto-chyby-zkracuji-jejich-trvanlivost/, https://www.ekucharka.cz/clanek/636-jak-uchovat-jahody-cerstve-az-dva-tydny-osvedcene-tipy-a-triky, https://www.itesco.cz/hello/clanek/mate-doma-bobulove-ovoce-navic-vime-jak-ho-uchovat/29461, https://www.profibio.cz/blog/6-potravin–ktere-casto-plesnivi-a-mohou-byt-toxicke—a-jak-se-tomu-vyhnout/, https://www.tiscali.cz/tuhle-1-potravinu-nikdy-nemyjte-pod-tekouci-vodou-vetsina-cechu-to-dela-a-divi-se-proc-jim-plesnivi-uz-druhy-den-740499