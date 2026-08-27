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Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví

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U měkkého bobulového ovoce platí jedno překvapivé pravidlo: čím poctivěji se o něj hned po nákupu postaráte, tím rychleji vám zmizí pod plísní. Vinou je jeden jediný krok, který dělá...
Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví

Tuhle 1 věc nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim jídlo rychle plesniví

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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