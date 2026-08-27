Vozit děti v autě je obrovská zodpovědnost, apeluje na řidiče krajská BesipačkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vozit děti v autě je obrovská zodpovědnost, apeluje na řidiče krajská Besipačka
Oprava průtahu Jihlavou ve vytíženém úseku od krajského úřadu k čerpací stanici ONO skončila. Od dnešního...
Voliči v Jihlavě budou v nadcházejících komunálních volbách vybírat kandidáty z deseti politických...
Všichni nadšenci do jihlavské MHD si dnes připomínají jedno velké výročí. Na den přesně před 117 lety, tedy...
Kraj Vysočina byl v minulém týdnu na jeden den cílem návštěvy prezidentského páru, tedy Petra Pavla a jeho...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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