Plat už nebude jen věcí mezi zaměstnancem a šéfem. Nová pravidla mohou odhalit rozdíly mezi kolegy

Téma spravedlivých a transparentních mezd aktuálně rezonuje napříč společností i firemními kuloáry. Advokát Pavel Koukal ze společnosti RÖDL Czech Republic přibližuje nová pravidla pro transparentní odměňování na Slovensku. Odkrývání platů brzy radikálně změní zvyklosti také u všech českých zaměstnavatelů.
Slovensko zažívá hektické období
Na Slovensku začal počátkem června fungovat zcela nový zákon o rovném odměňování žen a mužů. Podniky dostaly přísný termín do konce července pro zavedení písemné struktury hodnocení pracovních pozic. Tento systém musí bezvýhradně stát na objektivních a genderově neutrálních kritériích.
Řada tamních společností lhůtu propásla a nyní urychleně sestavuje katalogy bodového hodnocení jednotlivých míst. V případě kontroly z inspektorátu práce musí firmy umět detailně obhájit případné rozdíly ve mzdách na srovnatelných pozicích.
Riziko sankcí představuje pro mnohé citelnou hrozbu. Za závažné a opakované porušení předpisů hrozí pokuta do výše 10 tisíc eur. Zanedbání povinného reportu pro ministerstvo práce a sociálních věcí pak může podnik stát dalších 4 až 8 tisíc eur.
Změna pravidel u soudů
Slovenská legislativa přináší podstatný obrat v řešení pracovněprávních neshod. Nová pravidla obrací důkazní břemeno přímo na bedra zaměstnavatele. Společnost musí u soudu proaktivně obhájit chybějící diskriminaci zaměstnanců.
Tato konkrétní úprava vychází z evropské směrnice a s její aplikací se napevno počítá i pro české prostředí. „Tohle je přesně ten scénář, kterému by se měly vyhnout i české firmy,“ říká advokát Pavel Koukal. Řešení mzdové struktury ve spěchu pod tlakem hrozící kontroly považuje za tu nejhorší možnou variantu.
Odlišný přístup české legislativy
Česká republika původní termín pro zavedení evropských pravidel do vlastního práva zmeškala. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh úprav až koncem letošního března. Základní ustanovení by u nás měla vejít v platnost na začátku roku 2027.
Další povinnosti v podobě firemního reportování rozdílů naběhnou postupně až o rok později. Česká transpozice navíc volí složitější cestu novelizace tří existujících předpisů. Novinky se konkrétně dotknou zákoníku práce, zákona o inspekci práce a antidiskriminačního zákona.
Konec tajností u pohovorů
Obě úpravy míří bez ohledu na odlišné načasování ke shodnému cíli. Firmy musí nově všem uchazečům sdělovat mzdové rozpětí ještě před samotným pohovorem. Zaměstnavatelé se nesmí ptát na výši předchozího platu a pracovníci získají právo znát srovnání své mzdy s kolegy na obdobných místech.
„Odměňování přestává být věcí, o které se ve firmě nemluví,“ dodává Koukal k samotnému jádru rozsáhlé změny. Tuzemské podniky mají nyní cennou výhodu času a možnost sledovat aplikaci zákona v praxi. S předstihem se tak mohou nachystat na dobu, kdy se pravidla stanou závaznými i u nás.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (RÖDL).