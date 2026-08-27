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Plat už nebude jen věcí mezi zaměstnancem a šéfem. Nová pravidla mohou odhalit rozdíly mezi kolegy

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Nová evropská směrnice o odměňování brzy změní zvyklosti českých firem. Slovensko již zavedlo přísné sankce a tamní situace odhaluje budoucí úskalí i u nás.
Zaměstnanci získají právo na srovnání platu.

Zaměstnanci získají právo na srovnání platu.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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