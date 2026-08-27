Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vitamin C: opravdu tě ochrání před nemocí, nebo je to jen starý mýtus?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vitamin C je jeden z mála doplňků, které si většina z nás pamatuje už z dětství. Jakmile přišlo nachlazení, automaticky následoval čaj, citron a šumivá tableta. Bylo to tak samozřejmé, že jsme nad tím vlastně nikdy moc nepřemýšleli.
Vitamin C: opravdu tě ochrání před nemocí, nebo je to jen starý mýtus?

Vitamin C: opravdu tě ochrání před nemocí, nebo je to jen starý mýtus?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Reklama
Další články z Poudree.cz
Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec
Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec
Co se stane s tvým tělem, když každý den vypiješ pomerančový džus s chia semínky?
Co se stane s tvým tělem, když každý den vypiješ pomerančový džus s chia semínky?

Nasypeš lžíci chia do lahve, přidáš pomerančový džus, vodu, protřepeš a necháš chvíli stát. Za půl hodiny...

7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte
7 vůní, u kterých přestaň řešit, na čí straně poličky stojí. Na konci léta si je směle půjčujte

Stojíš ráno v koupelně, tvoje parfémy jsou přesně tam, kde mají být, ale ruka stejně zamíří na druhou...

Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?
Konečně se cítíš svobodná. A vtom se ON začne snažit jako nikdy předtím. Co je za tím – a co není?

Už nekontroluješ, jestli se ozval. Nečekáš, až si rozmyslí, co vlastně chce. Přestala jsi přehrávat...

Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce
Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce

Koupíš krabičku čerstvých fíků, protože vypadají nádherně. Jeden rozřízneš a uvnitř je růžovočervený chaos...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.