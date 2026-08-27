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Thankskilling Day nabídne brutální smrt českých herců. Tuzemský horor chce dobýt zahraniční trh

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Česká kinematografie se v posledních letech nebrání žánrovým experimentům, i když ne vždy se setkají s úspěchem. Thankskilling Day zkouší zdolat žánrové vody, které se dosud českým filmařům přeplavat nepodařilo.
Thankskilling Day nabídne brutální smrt českých herců. Tuzemský horor chce dobýt zahraniční trh

Thankskilling Day nabídne brutální smrt českých herců. Tuzemský horor chce dobýt zahraniční trh

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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