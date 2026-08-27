Thankskilling Day nabídne brutální smrt českých herců. Tuzemský horor chce dobýt zahraniční trhPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Thankskilling Day nabídne brutální smrt českých herců. Tuzemský horor chce dobýt zahraniční trh
Jedna z největších filmových tragédií (v tom dobrém smyslu slova) se sedm měsíců od české kinopremiéry...
Fantasy komedie Kdo chce zabít Jessii? patří k nejoblíbenějším československým filmům šedesátých let a také...
Diváci už si zvykají, že moderní hororové hity vypadávají víceméně „odnikud“. Strašidelný žánr byl ostatně...
Herec, zpěvák, komik a tvář i hlas mnoha památných filmových padouchů Tim Curry zemřel v úterý večer ve...
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