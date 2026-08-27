Holčička u hřiště Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis a vzala mu fixu. Klub po týdnu celou situaci dotáhl do konce

Na tréninkovém hřišti TSG Hoffenheim stojí holčička v příliš velkém dresu, v ruce svírá fix a čeká na Tima Lemperleho. Když se německý útočník podepíše, fixa putuje dál po řadě, směrem k Adamu Hložkovi. Jenže Sophia ji v tu chvíli stáhne zpátky. Český reprezentant se usměje, zvedne palec do kamery a jde dál. Žádná urážka, žádné drama. Jen dítě, které plní slib svému bratrovi. Video z účtu TSG Hoffenheim na síti X nasbíralo podle Sport1 přes dva miliony zhlédnutí a z krátkého momentu udělalo jeden z nejsdílenějších klubových příspěvků léta.
Bratrův dres, bratrova pravidla
Vysvětlení přišlo až o týden později, když Hoffenheim celou věc dotáhl do druhého dějství. Sophia před kamerou prozradila, že dres, který měla na sobě, patří jejímu staršímu bratrovi. A bratr měl jediné přání: na dresu smí být výhradně podpis Tima Lemperleho. Žádný jiný. Sophia to vzala doslova, a Hložkova fixa prostě neprošla.
Klub z toho neudělal omluvu ani vysvětlovací tiskovku. Zorganizoval setkání Hložka se Sophií, nechal dívku příběh vyprávět vlastními slovy a pak přišel zvrat: Hložek jí věnoval svůj vlastní podepsaný dres. Bratrův zůstal nedotčený, přesně tak, jak si přál. Sophia odcházela se dvěma dresy místo jednoho.
Proč to funguje líp než jakákoli reklama
Hoffenheim vstupuje do sezony 2026/27 v dobré náladě, po ročníku, v němž pod trenérem Christianem Ilzerem nasbíral 61 bodů a zajistil si evropské poháry. Pozitivní příběhy kolem hráčů mají v takové chvíli jinou váhu než v krizovém režimu.
Dvoudílná struktura obsahu (nejdřív krátký virál, po týdnu emotivní rozuzlení) je přesně to, co sociální sítě odměňují. První video vyvolá otázku, druhé ji zodpoví. Mezitím se příběh šíří sám. A hlavně: nejde o kontroverzi, ale o lidský moment, kde nikdo nevychází špatně. Sophia je roztomile důsledná, bratr má loajální sestru a Hložek ukázal, že mikrotrapas zvládne s nadhledem, který by leckomu chyběl.
Hložkova pozice v Hoffenheimu
Český útočník není v klubu žádným nováčkem. Do Hoffenheimu přišel v létě 2024 z Leverkusenu a podle DFB Datencenter má na kontě 32 bundesligových startů s bilancí osmi gólů a dvou asistencí. Smlouvu drží do června 2027, což z něj dělá jednu ze stabilnějších tváří kádru.
Česká stopa v Hoffenheimu je přitom nezvykle silná:
- Adam Hložek, útočník, v klubu od srpna 2024
- Robin Hranáč, stoper, přišel z Viktorie Plzeň krátce po Hložkovi
- Vladimír Coufal, pravý bek, příchod z West Hamu; Bundesliga při jeho podpisu výslovně zmínila, že v kabině najde dva české spoluhráče
- Alex Honajzer, mládežník v akademii od roku 2022, dříve Baník Ostrava
Nejde o žádný cílený „český projekt“, spíš o souběh přestupů, který dal Hoffenheimu v kabině neformální českou osu.
Co přijde v sobotu
První soutěžní zápas nové sezony už Hoffenheim zvládl, v 1. kole DFB-Pokalu rozstřílel Erzgebirge Aue 4:0. V sobotu 29. srpna přijede do Kolína na úvodní bundesligové kolo. Předzápasový odhad na stránkách Bundesligy řadí Hložka do pravděpodobné základní sestavy. Pikantní detail: Lemperle, ten jediný správný držitel fixy podle Sophiina bratra, je pro zápas suspendovaný.
Sophia tak možná bude muset fandit dresu, který má navíc. Tomu s Hložkovým podpisem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle