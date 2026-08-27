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Holčička u hřiště Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis a vzala mu fixu. Klub po týdnu celou situaci dotáhl do konce

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Sophia si vzala fixu zpět dřív, než ji Hložek stačil použít. Důvod neměl s českým útočníkem nic společného.
Holčička u hřiště Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis a vzala mu fixu. Klub po týdnu celou situaci dotáhl do konce

Holčička u hřiště Hoffenheimu odmítla Hložkův podpis a vzala mu fixu. Klub po týdnu celou situaci dotáhl do konce

Zdroj: TSG 1899 Hoffenheim
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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