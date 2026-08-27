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Discopříběh: Nahý běh před více než sedmi tisíci lidmi, bolestivá zranění a náhlá smrt krátce před premiérou

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Komedie Discopříběh ukrývá ve svém zákulisí nejedno tajemství. Zjistěte, kdo se na place popral s nahotou i proč herci plakali smíchy.
Discopříběh

Discopříběh

Zdroj: FOTO:Miloš Schmiedberger, distr. TV Nova
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