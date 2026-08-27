Nehoda, která mohla dopadnout mnohem hůře. Verstappen přiznal chybu. Šéf týmu mluví o špatném vozu

- Verstappen startoval ze sedmého místa, krátce před závodem navíc zapršelo
- Jezdci vyjeli na pneumatiky do sucha, závěrečná část okruhu ovšem zůstala mokrá
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Světlejší stopa, která nebyla suchá
Rozhodující moment přišel v poslední klopené zatáčce. Verstappen zamířil do světlejší části asfaltu a začal akcelerovat, jenže zadní část vozu se utrhla. Pokus o zachycení smyku nevyšel, Red Bull skončil v bariéře.
„Nachytalo mě to, jednoduše řečeno. Zkusil jsem to srovnat, ale nešlo to," přiznal čtyřnásobný mistr světa. Sám upozornil, že vzhledem k provozu na trati mohla mít nehoda podstatně horší následky. Za ním totiž přijížděla prakticky celá skupina vozů a nikdo z jezdců do poškozeného monopostu naštěstí nenarazil. Nizozemec z vozu vystoupil bez pomoci a potvrdil, že je v pořádku.
Bývalý mistr světa Nico Rosberg si všiml detailu, který celý manévr vysvětluje. Suchá stopa podle něj neležela přímo u vnitřního okraje zatáčky. Verstappen zvolil příliš těsnou linii, dostal se na mokrý asfalt a přidal plyn dřív, než to povrch dovoloval. Nešlo tedy o technickou závadu.
Problém, který zůstane i po opravě
Zničený vůz je přitom jen část potíží. Verstappen sám označil Red Bull za zhruba čtvrtý nejrychlejší tým startovního pole a šéf stáje Laurent Mekies to nijak nezlehčoval.
„Z hlediska výkonu není kam se schovat," uvedl Francouz. Rakouská stáj musí podle něj zjistit, jestli konkurence přes léto udělala větší krok, nebo jestli monopost v Zandvoortu omezoval konkrétní problém. Odpověď má přinést Monza.
Hořké rozloučení s vlastními tribunami
Symbolika celé neděle je nemilosrdná. Zandvoort se do kalendáře formule 1 vrátil v roce 2021 a Verstappen vyhrál první tři novodobé ročníky. V letech 2024 a 2025 dojel druhý.
Poslední příležitost, jak se s domácím publikem rozloučit vítězstvím, mu vydržela méně než jedno kolo. A zbytek sezony bude mít podle vlastních slov v autě, které patří až do druhé poloviny předních týmů.
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