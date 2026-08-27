Češky přestávají kupovat kupované vývarové kostky. Nahrazují je věcí, která vydrží v mrazáku celý rok

V mrazáku čím dál většího počtu českých domácností přibyla nová položka. Vedle knedlíků a ovoce na zimu se v něm usadily malé kostičky domácího bujónu, které postupně vytlačují kupované dochucovadlo z obchodu. Kdo si tenhle způsob jednou vyzkouší, ke kostce v papírku se vrací jen nerad. Proč se domácí varianta vyplatí a jak si ji připravit?
Domácí bujón místo kupované kostky
Základ je jednoduchý. Nasekáte nebo rozmixujete čerstvou zeleninu, přidáte sůl a bylinky a hmotu zamrazíte v porcích, které si pak berete podle potřeby. Vznikne hustá voňavá pasta nebo tuhé kostičky, jimiž ochutíte polévku, omáčku, rizoto i dušené maso. Používá se úplně stejně jako kupovaná kostka, jen přesně víte, co v ní je.
Do bujónu se hodí kořenová zelenina a natě, které má většina lidí stejně po ruce:
Přečtěte si také: Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita základ tvoří mrkev, celer, petržel, cibule a pórek; přidat můžete další kořenovou zeleninu, kterou máte po ruce, i stroužek česneku; chuť pěkně zvednou nasekané natě, třeba petrželka nebo libeček.
Kupované kostky často stojí hlavně na zvýrazňovačích chuti a velkém množství soli, kdežto tady dáváte dohromady jen zeleninu, koření a sůl.
Proč vydrží v mrazáku celý rok
Tajemství dlouhé trvanlivosti se skrývá v soli. Do domácího bujónu jí přijde výrazně víc, než byste čekali, a právě ona funguje jako přírodní konzervant. Dobře zabalené kostičky proto v mrazáku klidně přečkají celý rok, aniž by ztratily chuť nebo vůni.
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Druhá výhoda je čistě praktická. Hmotu si rozdělíte na malé porce, takže kvůli jedné polévce neodmrazujete velký blok. Vezmete jednu kostičku, zbytek necháte zamražený a nic se nekazí. Uvaříte jednou a zásobu porcí máte na dlouhé měsíce, takže vás peněženka za opakované kupování kostek z regálu netrápí.
Rozdělení bujónu na malé zmražené porce znamená, že kvůli jedné polévce nemusíte rozmrazovat celou zásobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak si domácí bujón připravit
Postup zvládne i začátečník.
Omytou zeleninu nakrájíte na malé kousky, krátce ji orestujete na lžíci oleje a štědře osolíte. Až pustí vodu a změkne, rozmixujete ji na hladkou kaši. Někdo hmotu ještě chvíli povaří, aby se odpařila přebytečná voda a bujón vyšel hutnější. Hotovou pastu rozetřete na plech vyložený papírem na pečení nebo alobalem, uhladíte a přes noc necháte v mrazáku ztuhnout. Druhý den placku vyklopíte na prkénko a nakrájíte na stejné kostičky, zhruba velké jako ty z obchodu. Každou zabalíte a uložíte do sáčku se zipem, odkud si je pak berete jednu po druhé. Silnější varianta z masa a kostí
Kdo má rád vývar s plnou masovou chutí, sáhne po druhé variantě. Silný vývar z kuřecích nebo hovězích kostí se nechá dlouho pozvolna táhnout, přecedí a pak redukuje tak dlouho, dokud v hrnci pořádně nezhoustne a za vařečkou se nezačne lepit v hustých kapkách. Vychladlý pak drží pohromadě podobně jako huspenina.
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Takový koncentrát nalijete do formiček na led a zamrazíte. Jedna kostka pak nahradí kupovaný bujón v omáčce i v polévce. Masová verze bez soli vydrží v mrazáku kratší dobu než silně osolená zeleninová, řádově několik měsíců, takže se hodí spíš průběžně dojídat.
Jak zamražený bujón používat
Použití je snadné. Do hrnce s polévkou nebo omáčkou vhodíte jednu až dvě kostičky a necháte je rozpustit, přesně jako byste to udělali s kupovaným dochucovadlem. Když chcete rychlý vývar třeba na rýži nebo dušenou zeleninu, stačí kostičku zalít horkou vodou a za chvíli je hotovo.
Kromě chuti získáte i přehled o tom, co jíte. Sůl si dávkujete sami, žádná éčka do hmoty přidávat nemusíte a suroviny klidně zapojíte i ze zbytků zeleniny, které by jinak skončily v koši. Není divu, že domácí kostičky v českých mrazácích pomalu přebírají místo těch z obchodu.
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Zdroje: https://babinet.cz/recepty/clanek-34368-poctivy-domaci-zeleninovy-bujon-bez-ecek-dokonala-chut-a-kdykoliv-po-ruce, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/14008-domaci-bujon, https://forbes.cz/na-bujonove-kostky-zapomenete-domaci-kureci-vyvar-vam-da-zivinami-i-chuti-nasobne-vic/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/domaci-bujon-do-mrazaku-20301103.html, http://nutricniordinace.cz/novinka/jak-nahradit-kosticku-bujonu, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-domaci-zeleninovy-bujon-jednoduchy-navod/