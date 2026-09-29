Nude lips jsou zpátky. Vlastní rty, jen o kapku lepší

Nude už není jedna béžová
Nude rty se vracejí v měkčí a mnohem nositelnější podobě. Místo snahy rty barevně vymazat se pracuje s odstínem, který je blízký jejich přirozenému pigmentu a jen ho lehce posune.
Růžová může být nude. Stejně jako broskvová, mauve, karamelová, růžovohnědá, kakaová nebo tlumeně berry. U hlubších odstínů pleti bude přirozený nude tón logicky podstatně tmavší než béžová, která se dlouhé roky prodávala jako univerzální odpověď pro všechny.
Dobré nude tedy není konkrétní barva. Je to vztah mezi odstínem produktu, rty a zbytkem obličeje.
Začni tím, co už na puse máš
Nejjednodušší způsob, jak najít odstín „moje rty, jen lepší“, je přestat hledat podle názvu na obalu a podívat se na vlastní pigment. Hledej rtěnku podobnou přirozené barvě rtů, případně o něco růžovější, teplejší nebo hlubší.
Pokud produkt na ruce vypadá krásně, ale na puse z tebe udělá člověka, který právě opustil nemocniční pokoj, není to tvoje nude. Většinou je příliš světlý, příliš šedý nebo se jednoduše hádá s podtónem pleti.
Světlým typům často sluší růžové a broskvové tóny, olivové a střední pleti karamel, mauve nebo růžovohnědá a hlubším tónům kakao, bronz nebo tmavší hnědé nude. Ber to ale jako mapu, ne jako zákon.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Konturka ano, dopravní značení ne
Konturka se k přirozeným rtům výborně hodí, pokud není cílem nakreslit kolem pusy přesnou tmavou hranici. Vyber odstín blízký barvě rtů nebo o něco hlubší, obkresli tvar a linku lehce rozmaž směrem dovnitř.
U hlubší pleti dokáže tmavší hnědá konturka krásně propojit světlejší střed rtů s pokožkou. U světlé zase často stačí růžovohnědý odstín, který jen vrátí okrajům trochu definice.
Celý trik spočívá v tom, že konturku na výsledku vnímáš, ale nemusíš ji okamžitě identifikovat.
Textura dělá polovinu efektu
Nude dnes funguje velmi dobře v balzámových, saténových a průsvitných texturách. Přirozená barva rtů pak lehce prosvítá skrz produkt a výsledný odstín se automaticky lépe přizpůsobí konkrétnímu obličeji.
Pokud máš ráda matné rtěnky, nemusíš je vyhazovat. Jen nemusí být dokonale neprůhledné a vykreslené až k milimetrově ostré hraně. Lehce rozmazaný matný finiš působí mnohem současněji a zároveň odpustí víc než formule, která po hodině začne vést vlastní databázi všech suchých míst.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Jeden produkt může stačit, dva udělají víc
Pro úplně nejjednodušší variantu použij balzámovou nude rtěnku nebo tónovaný balzám a barvu na okrajích lehce vklepej prstem. Pusa zůstane přirozená a nebude vypadat jako samostatný grafický prvek nalepený na obličej.
Pokud chceš trochu víc definice, přidej konturku. Nejprve jí uprav tvar rtů, potom ji rozmaž dovnitř a přes ni nanes rtěnku nebo lesk. Kapka lesku pouze do středu dodá objem, aniž by se celý look přestěhoval zpátky do éry lepkavých glossů, do kterých se zachytávaly vlasy při každém poryvu větru.
Nejlepší nude nevypadá jako nude trend
A právě to je na tom možná nejhezčí. Výsledek nemusí křičet, že znáš aktuální beauty směr; má jen vytvořit dojem, že tvoje rty jsou dnes nějak podezřele povedené.
To je ostatně definice nenápadného make-upu v jeho nejlepší podobě. Všichni vidí výsledek, ale produkt může zůstat malé tajemství mezi tebou a kosmetickou taštičkou.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o líčení, beauty trendech a věcech, které vypadají nenápadně jen do chvíle, než je zkusíš sama, najdeš na Poudrée.
Zdroje: Vogue – Juicy and Blurred: 2026’s Lip Trends Go All In on Texture and Finish [1], Vogue – The Sheer-Lipstick Trend Is a Callback to the ’90s [2], Allure – Best Nude Lipsticks [3]. img ai enerated