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Nude lips jsou zpátky. Vlastní rty, jen o kapku lepší

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Dennívýzva
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Nude už neznamená béžovou rtěnku, která ti během tří minut odebere polovinu života z obličeje. Současná verze je mnohem chytřejší: barva rtů zůstává skoro tvoje, jen o trochu hezčí, plnější a upravenější. Jako bys nic neměla. Jen velmi strategicky.
Nude lips jsou zpátky. Vlastní rty, jen o kapku lepší

Nude lips jsou zpátky. Vlastní rty, jen o kapku lepší

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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