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Chceš, aby řekl ano? 6 psychologických triků, které fungují lépe než přemlouvání

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Když chceš, aby někdo něco udělal, první instinkt bývá vysvětlovat. Pak vysvětlovat víc. Přidat argument. Ještě jeden argument. A nakonec nechápeš, jak může druhý člověk pořád říkat ne, když jsi mu přece předložila prezentaci hodnou představenstva ČEZ.
Chceš, aby řekl ano? 6 psychologických triků, které fungují lépe než přemlouvání

Chceš, aby řekl ano? 6 psychologických triků, které fungují lépe než přemlouvání

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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