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Otestovala jsem krémy na zimu z drogerie: Levný olivový zázrak za 55 Kč zastínil i drahé značky

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Babí léto je u konce a s ním i příjemné teploty. Většina z nás se tak chystá na podzim a zimu tím, že vytahuje teplejší bundy a peřiny, často ale zapomínáme i na péči o pleť a tělo, která v chladnějším období roku potřebuje odlišnou péči než v létě. Vyzkoušela jsem proto několik pleťových i tělových krémů a po důkladném otestování jsem vybrala ty nejlepší z nich.
Otestovala jsem krémy na zimu z drogerie: Levný olivový zázrak za 55 Kč zastínil i drahé značky

Otestovala jsem krémy na zimu z drogerie: Levný olivový zázrak za 55 Kč zastínil i drahé značky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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