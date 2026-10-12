Otestovala jsem krémy na zimu z drogerie: Levný olivový zázrak za 55 Kč zastínil i drahé značky

Babí léto je u konce a s ním i příjemné teploty. Většina z nás se tak chystá na podzim a zimu tím, že vytahuje teplejší bundy a peřiny, často ale zapomínáme i na péči o pleť a tělo, která v chladnějším období roku potřebuje odlišnou péči než v létě. Vyzkoušela jsem proto několik pleťových i tělových krémů a po důkladném otestování jsem vybrala ty nejlepší z nich.
Jakmile udeří podzim a do Česka dorazí nižší teploty, kromě naší psychiky utrpí i pokožka. Lehké letní krémy proto schovejte a pořiďte si výživnější kosmetiku, která dá pleti vše, co potřebuje. V zimě pleť ocení těžší krémy s oleji, díky kterým bude lépe zvládat chlad i mráz.
Redakční test krémů na podzim a zimu: Které zvítězily?
V posledních týdnech jsem testovala nejrůznější pleťové a tělové krémy, které jsou svým složením ideální na chladnější měsíce roku. V tomto období dostává naše pokožka zabrat a je potřeba o ni pečovat jinak než v létě. Pojďte se podívat, jaké cenově dostupné produkty z drogerie v našem
redakčním testu dopadly nejlépe: Pleťový krém Ziaja Olive Oil
Od extrémně levného krému Ziaja s olivovým krémem jsem toho moc nečekala, ale příjemně mě překvapil. Prodává se v několika různých velikostech (50, 100 a 200 ml) a i to největší balení lze sehnat
za méně než stovku, klasické balení 50 ml pak stojí 55 Kč. Kdo by tedy čekal zázraky? Krém mě ale naprosto dostal svým vysoce výživným složením, za který vděčí právě olivovému oleji.
Krém má příjemnou vůni, řekla bych spíše květinovou než olivovou. Má tak akorát konzistenci, která není ani příliš lehká, ani příliš hustá. Díky tomu se jednoduše roztírá na pleti a zanechává ji dokonale vyživenou. I přesto krém
není mastný, takže je možné po něm nanášet make-up a další péči.
V našem testu se krém zařadil mezi vítěze. Během podzimu a zimy jde o perfektní a levný produkt, který lze používat i na další suchá místa – třeba na ruce.
Vysoce výživný krém s olivovým olejem Ziaja je ideální pro suchou pleť. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz Oční krém Beauty of Joseon
I když je oční krém důležitý, spousta lidí na něj zapomíná. Výživa tenké kůže v oblasti očí je přitom velice důležitá. Pravidelným používáním krému můžete zpomalit i „padání víček“, kterého se obává většina žen.
Tento krém jsem vybrala právě proto, že
je lehký, neštípe a po nanesení už o něm nevíte, přesto udržuje oční okolí hydratované. Složení kombinuje extrakt z kořene ženšenu a 2% retinal, které pomáhají kromě hydratace také snižovat výskyt vrásek.
Pokud obvykle oční krém nepoužíváte nebo vám vadí, tomuto klidně dejte šanci. Jedno balení vydrží poměrně dlouho, protože stačí jen malá kapička produktu.
Lehký oční krém, který pomůže vyživit oční okolí a připravit ho na líčení. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz Tělový krém Rituals
Kosmetika Rituals je sice dražší než běžné drogerkové produkty, za tu cenu ale stojí. Tělové krémy jsou lehké, neuvěřitelně snadno se roztírají a krásně voní, ale přesto výrazně hydratují a vyživí i suchou pokožku se šupinkami. Menší balení krému využívám i na ruce, takže si ho beru všude s sebou do kabelky a neřeším nepříjemné pnutí rukou, které mě trápí hlavně v zimě.
Tělové krémy od značky Rituals zbožňuji už několik let. Nejvíc můžu doporučit vůni Sakura. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz Denní krém Cien Q10 Intense
Patří mezi nejlevnější krémy, přesto je parádní. Denní krém Cien Q10 Intense z Lidlu
s ochranným faktorem SPF 15 patří mezi lehké, ale výživnější krémy a díky ochraně proti slunci jde o krém, za který by se nemusela stydět ani dražší značka. Při používání po dobu dvou měsíců jsem zaznamenala vyživenější a svěžejší pleť a také úbytek jemných vrásek.
I když má ideální konzistenci, vůni i balení, bohužel vstřebávání je kapku horší. Aby se krém pořádně vstřebal, musela jsem pleti dopřát menší masáž, aby se vstřebal. V praxi to znamená jen pár vteřin navíc, ale pokud spěcháte, může vás to zbytečně zdržovat.
Levný krém Cien z obchodu dokáže vyhladit vrásky i hydratovat pleť. Vstřebává se ale poměrně dlouho. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz Noční krém Cien Q10 Intense
Denní verze krému obsahuje SPF, proto na noční péči doporučuji sáhnout po krému na noc. Ten je o něco výživnější, během spánku o pleť krásně pečuje, takže se probudíte se svěží a hydratovanou pokožkou. I tady ale musím krému vytknout pomalejší vstřebávání.
Noční krém se hodí pořídit spolu s denním, aby mohly být účinky maximální. Foto: Adéla Novotná/Kapitalio.cz
V našem redakčním testu zaměřeném na podzimní a zimní péči o pleť uspěla řada cenově dostupných produktů z drogerie. Jako skvělý a levný pomocník proti chladu se osvědčil olivový krém
Ziaja, který intenzivně vyživuje bez pocitu mastnoty, a citlivému očnímu okolí dopřál hydrataci i vyhlazení vrásek krém Beauty of Joseon s retinalem. Z tělové péče vynikl hydratační krém Rituals, ideální i na vysušené ruce, zatímco levné denní a noční krémy Cien Q10 Intense z Lidlu potěšily skvělou výživou a přítomností SPF 15 u denní varianty, i když vyžadují o něco delší zapracování do pokožky. Zdroj: Autorský text, redakce Kapitalio.cz