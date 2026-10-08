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Řasenka bez pavoučích nohou: 7 chyb, kvůli kterým řasy vypadají hůř, než musí

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Koupíš novou řasenku, která na reklamě vyrábí vějíře husté jako sametová opona. Na tvých očích vzniknou čtyři mokré trsy a jeden neposlušný chlup míří k obočí. Někdy je viníkem formule. Překvapivě často jí ale pomáháme několika drobnými chybami při aplikaci.
Řasenka bez pavoučích nohou: 7 chyb, kvůli kterým řasy vypadají hůř, než musí

Řasenka bez pavoučích nohou: 7 chyb, kvůli kterým řasy vypadají hůř, než musí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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