Podzim patří rtům: vínová, čokoládová i švestková jsou zpátky. A tentokrát je nemusíš nosit dokonale

Vínová už není jen večerní rtěnka
Burgundy, merlot, oxblood nebo jednoduše hluboká vínová se letos vracejí napříč beauty světem a na rtech fungují jako nejrychlejší způsob, jak z obyčejného make-upu udělat podzim.
Nemusíš přitom automaticky volit neprůhlednou temnou vrstvu. Stejná barevná rodina může fungovat jako lehce nanesený stain, krémová rtěnka nebo plná dramatická barva. Pokud tě výrazná vínová děsí, vklepej ji prstem jen do středu rtů a postupně ji roztáhni směrem k okrajům.
Výsledkem není „nedodělaná rtěnka“. Právě měkčí a méně perfektní aplikace patří mezi aktuální způsoby, jak výrazné barvy nosit.
Čokoládová hnědá se definitivně vrátila z devadesátek
Hnědé rty už několik sezon pomalu vystupují z nostalgické kategorie a letos na podzim jsou mimořádně nositelné. Místo velmi ostré tmavé konturky a světlého středu můžeš zkusit karamelovou, kaštanovou, kakaovou nebo hlubší espresso hnědou v jedné barevné rodině.
Aktuální trend takzvaných blurred lips pracuje s barvou, jejíž okraje nejsou tvrdě vykreslené. Hnědý odstín se nanese nejvýrazněji do středu a směrem ven se změkčí, takže rty vypadají přirozeněji a celé líčení nepůsobí tak přísně.
A jestli miluješ devadesátkovou konturku, samozřejmě ji nemaž z kosmetické taštičky jen proto, že někdo právě objevil rozmazaný okraj. Trend je nabídka, ne exekuční příkaz.
Švestková je skvělá, když nechceš další červenou
Plum se pohybuje někde mezi vínovou, fialovou a hnědou a právě proto se dá nosit překvapivě mnoha způsoby. Studenější varianta působí dramatičtěji, tlumená švestka může být téměř neutrální a lehký balzámový finiš funguje i během dne.
S velmi výrazným odstínem nemusíš současně komplikovat zbytek obličeje. Upravené obočí, řasenka, trochu tvářenky a švestkové rty často vypadají moderněji než snaha doplnit výraznou pusu ještě kompletním večerním líčením. Barva už práci odvádí. Nemusíš jí posílat tři kolegy na pomoc.
Cihlová a teplá červená jsou podzim bez gothic dramatu
Pokud jsou na tebe víno a švestka příliš temné, cihlová červená nabízí stejnou podzimní hloubku v teplejší a často měkčí podobě. Má v sobě hnědou nebo oranžovou stopu, takže nepůsobí tak slavnostně jako klasická červená.
Velmi dobře funguje s bronzovějšími, meruňkovými a teplými hnědými tóny na zbytku obličeje. A protože sama o sobě není extrémně studená ani růžová, dokáže být zajímavým kompromisem pro ženy, které si ke klasické červené nikdy úplně nenašly vztah.
Jen počítej s tím, že konkrétní odstín se na každých rtech chová jinak. Barva rtů, tón pleti a pigmentace mohou výsledný odstín posunout poměrně výrazně.
Hnědorůžová je podzimní varianta pro minimalisty
Ne každý podzim potřebuje dramatickou pusu. Tlumené růžové odstíny s hnědým nebo mauve základem fungují jako nenápadnější pokračování nude rtěnek, ale mají dost barvy na to, aby obličej nevypadal úplně vymazaně.
Je to ideální odstín na dny, kdy chceš rtěnku, ale nechceš ji dalších šest hodin kontrolovat v každé odrazivé ploše. Hodí se také k výraznějším očím a dobře snáší krémové nebo saténové finiše. A právě tady se ukazuje, že „podzimní rtěnka“ nemusí automaticky znamenat odstín temnější než tvoje životní rozhodnutí.
Co udělat, když tmavá barva začne utíkat do linek
Výraznější rtěnka má jednu nepříjemnou vlastnost: každé malé rozpíjení je vidět mnohem víc než u nude odstínu. A jemné vertikální linky kolem úst může mít žena ve třiceti stejně jako v šedesáti; roli hraje mimika, struktura pokožky i samotná textura produktu.
Začni hladkým, ale ne mastným povrchem. Balzám nech chvíli vstřebat a přebytek před rtěnkou setři. Konturovací tužkou nemusíš kreslit nové rty, ale můžeš vytvořit tenkou hranici přesně podél jejich přirozeného okraje a následně jí lehce vyplnit i část plochy.
Rtěnku nanes v tenčí vrstvě, obtiskni přebytek a podle potřeby přidej druhou. Velmi krémová nebo lesklá textura má obecně větší tendenci cestovat než stabilnější saténová či matnější formule. Pokud se ti barva rozpíjí hlavně v konkrétním místě, nemusíš kvůli tomu zapudrovat celý obličej; stačí velmi malé množství transparentního pudru kolem okraje rtů.
A možná letos rtěnku ani nemusíš „opravovat“
Na podzimu 2026 je sympatické právě to, že vedle perfektně vykreslených rtů funguje i jejich opak. Rozmazaná, jemně vybledlá nebo prstem nanesená barva může působit záměrně a výraznější odstíny díky tomu nejsou vyhrazené jen na večer.
Takže vínovou klidně nanes bez štětečku. Hnědou rozmaž prstem. Švestkovou nech trochu nepravidelnou a cihlovou vezmi do práce. Perfektní kontura nikam nezmizela. Jen už není jediná, která smí ven.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o make-upu, barvách a beauty trendech, které si můžeš přeložit do vlastní koupelny, najdeš na Poudrée.
Zdroje: Harper’s Bazaar – The Viral Blurred French Lip Has a New Twist for Fall [1], Vogue – At Milan Fashion Week, Glam Got Unruly: 5 Key Beauty Trends to Know [2].