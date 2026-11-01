První listopadový večer je dobrý čas změnit péči o pleť. Ne, nepotřebuješ kvůli tomu deset nových produktů

1. Nejdřív zjisti, jestli pleť vůbec potřebuje „zimní režim“
Kosmetický kalendář nefunguje podle data v telefonu. Pokud je tvoje pleť pořád spokojená, nemusíš 1. listopadu slavnostně odstavovat lehký krém a otevírat kelímek s konzistencí másla.
Chladnější vzduch, nižší vlhkost a vytápění ale mohou zvyšovat ztrátu vody z pokožky a některým lidem začne pleť připadat sušší, napjatější nebo citlivější.
To je důvod něco změnit. Ne fakt, že influencerka už vybalila „winter skincare“.
2. Pokud pleť pne, začni krémem, ne dalším sérem
Nejjednodušší změna bývá přechod z lehkého lotionu nebo gelu na hutnější krém. Americká akademie dermatologie doporučuje u suché pokožky právě krémy nebo masti, které obvykle drží vlhkost lépe než lehká lotionová textura.
Hledej především něco, co tvoje pleť snáší. Ceramidy mohou pomoci podpořit kožní bariéru, stejně jako další běžné hydratační a okluzivní složky.
Nemusíš kvůli tomu kupovat nejdražší kelímek v parfumerii. Cena produktu a schopnost zabránit tomu, aby tě po umytí obličeje všechno táhlo, nejsou totéž.
3. Uber tam, kde už pleť protestuje
Léto může snést kombinaci exfoliační kyseliny, retinoidu a dalších aktivních produktů, zatímco listopadová pleť začne na stejnou sestavu reagovat podrážděním.
Neznamená to automaticky všechny aktivní látky zahodit. Pokud se ale objeví pálení, šupinky nebo nezvyklá citlivost, je rozumnější snížit frekvenci a zjednodušit rutinu, než na podráždění navrstvit ještě další „záchranné“ aktivní sérum.
Zvlášť exfoliace suché odlupující se pokožky může situaci zhoršit. To, že se něco loupe, totiž neznamená, že to potřebuje důkladněji obrousit.
4. Horká sprcha je listopadové pokušení, ne skincare hack
Když přijdeš z chladu, velmi horká voda zní jako civilizační výdobytek, kterého se nehodláme vzdát. Pleť má bohužel jiný názor.
Dermatologové doporučují při suché pokožce spíš vlažnou vodu a kratší sprchování. Po umytí pleť jen jemně osušíš a hydratační produkt naneseš ještě ve chvíli, kdy v ní zůstává trochu vody.
Tohle je mimochodem jedna z těch změn, které stojí přesně nula eur.
5. Jemnější čištění může udělat větší službu než nový toner
Pokud po čisticím produktu pleť „vrže“, není to automaticky důkaz dokonalého vyčištění.
V chladnější části roku může dávat větší smysl jemnější neparfemovaný cleanser a u některých typů pleti není potřeba ráno dělat stejně intenzivní očistu jako večer po make-upu a SPF.
Rutina nemusí obsahovat čisticí gel, exfoliační toner, esenci, tři séra, mlhu a masku jen proto, že se všechny produkty vejdou na jednu poličku.
A ne, SPF se 1. listopadu neukládá k sandálům
Tohle je možná nejméně sexy rada celého článku, ale slunce nevypíná ultrafialové záření jen proto, že sis vzala kabát.
Americká akademie dermatologie doporučuje širokospektrální ochranu SPF 30 a více po celý rok. Pokud trávíš den převážně uvnitř, bude způsob používání samozřejmě jiný než při srpnovém dni na pláži. Princip ale zůstává.
Takže pokud chceš první listopadový večer udělat kosmetický reset, nemusíš objednat sedm krabiček. Podívej se, jak se pleť skutečně chová. Možná potřebuje jen jemnější mytí, hutnější krém, méně exfoliace a trochu respektu k tomu, že venku už není září.
Pokud je pleť výrazně zarudlá, bolestivě popraskaná, silně svědí, krvácí nebo se její stav navzdory šetrné péči zhoršuje, není to chvíle na další kosmetický experiment. Takové potíže je vhodné konzultovat s dermatologem.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Cold weather and your skin [1], American Academy of Dermatology – How to pick the right moisturizer for your skin [2], American Academy of Dermatology – Dermatologists' top tips for relieving dry skin [3], Cleveland Clinic – How To Prevent Dry Skin This Winter [4]. img ai generated