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Polyglutamic acid je nový hit hydratace. Je opravdu lepší než kyselina hyaluronová?

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Kyselina hyaluronová dostává v koupelně novou sousedku. Polyglutamic acid neboli PGA se objevuje v sérech, krémech i pod make-upem a marketing jí někdy připisuje skoro superhrdinské schopnosti. Jenže „udrží tisíckrát víc vody“ ještě neznamená, že máš vyhodit oblíbené HA sérum. Co o PGA skutečně víme a kam ji v rutině zařadit?
Polyglutamic acid je nový hit hydratace. Je opravdu lepší než kyselina hyaluronová?

Polyglutamic acid je nový hit hydratace. Je opravdu lepší než kyselina hyaluronová?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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