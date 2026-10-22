Polyglutamic acid je nový hit hydratace. Je opravdu lepší než kyselina hyaluronová?

Polyglutamic acid se v říjnu znovu dostala do hledáčku beauty médií jako hydratační ingredience, kterou stojí za to znát. Název zní jako něco z chemické laboratoře, ale v kosmetice jde o polymer kyseliny glutamové, často vyráběný fermentací.
Jeho hlavní role je překvapivě prostá: pomáhá zadržovat vodu na povrchu pokožky a zlepšit pocit hydratace. Přesně proto se o ní mluví vedle kyseliny hyaluronové, glycerinu a dalších humektantů.
Co vlastně na pleti dělá
PGA je humektant a zároveň může na povrchu vytvořit jemný film, který pomáhá omezit ztrátu vody. Výsledek není „přestavba pleti“, ale obyčejnější a velmi vítaná věc: pokožka může působit hladší, pružnější a méně napjatá.
Přehled o hydrataci pleti publikovaný v roce 2026 připomíná, že dobře fungující hydratační péče obvykle nestojí na jedné zázračné molekule, ale na kombinaci humektantů, emoliencií a okluzivních složek podle potřeb konkrétní pokožky.
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Je lepší než kyselina hyaluronová? Takhle jednoduše ne
Nejchytlavější claim tvrdí, že PGA dokáže vázat násobně více vody než kyselina hyaluronová. Takové laboratorní údaje ale nejsou totéž jako přímé klinické srovnání dvou hotových kosmetických produktů na lidské pleti.
Aktuální Vogue, který trend rozebíral s dermatology, ji proto neprezentuje jako náhradu HA, ale spíš jako doplněk: kyselina hyaluronová může přitahovat vodu do povrchových vrstev a PGA pomáhá hydrataci na povrchu udržet. V dobré formulaci klidně mohou být vedle sebe.
Pro koho dává smysl
Nejlogičtěji se hodí pro dehydratovanou, napjatou nebo dočasně vysušenou pleť — třeba v topné sezoně, po cestování nebo při rutině s aktivními látkami, které mohou pokožku vysušovat. Nemusí být vyhrazená suchému typu pleti; dehydratace je nedostatek vody, ne totéž co nedostatek kožního mazu. I smíšená nebo mastnější pleť může ocenit lehké hydratační sérum, pokud jeho celková formule sedí.
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Jak ji zařadit bez kosmetické maturitní práce
Pokud máš sérum s PGA, používej ho po čištění na lehce vlhkou nebo normálně osušenou pleť podle pokynů výrobce a překryj krémem, který hydrataci uzamkne. Nemusíš vedle něj rušit glycerin ani HA.
Naopak vrstvení několika kompatibilních hydratačních složek bývá běžné. Důležitější než honit nejvyšší procento PGA je podívat se na celý produkt: jestli obsahuje i emolienční složky, zda je parfémovaný, jakou má texturu a jestli ho reálně chceš používat každý den.
Trend, který dává smysl právě tím, že není revoluce
Na polyglutamic acid je sympatické, že nepotřebuje příběh o revoluci. Hydratace pleti je stará disciplína a PGA do ní přidává další použitelný nástroj. Pokud ti kyselina hyaluronová vyhovuje, není důvod ji odstavit.
Pokud máš pocit, že lehká hydratační séra nestačí, produkt s PGA může být zajímavá další vrstva. A pokud už máš rutinu, po níž je pleť klidná, pružná a bez pocitu pnutí, můžeš trend s čistým svědomím obdivovat z dálky. I to je skincare skill.
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Zdroje: Vogue – Polyglutamic Acid Is the Hydrating Skin-Care Ingredient to Know [1], Česká a slovenská farmacie – Skin hydration: How to increase the water content in the skin with dermocosmetics?, DOI 10.36290/csf.2026.002 [2].