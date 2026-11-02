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„Teď fakt nemůžu.“ Co dělat, když jeho práce dostává všechno a ty jen zbytek

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Dennívýzva
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Nejdřív zruší večeři, protože se něco pokazilo v práci. Chápeš to. Příští víkend musí dodělat důležitý projekt. Taky chápeš. Na dovolenou si vezme notebook, telefon položí vedle lehátka a večer ti vysvětlí, že tohle období je prostě šílené, ale „pak už to bude lepší“.
„Teď fakt nemůžu.“ Co dělat, když jeho práce dostává všechno a ty jen zbytek

„Teď fakt nemůžu.“ Co dělat, když jeho práce dostává všechno a ty jen zbytek

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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