„Teď fakt nemůžu.“ Co dělat, když jeho práce dostává všechno a ty jen zbytek

Jednoho dne si uvědomíš, že už ani nejsi naštvaná, když něco zruší. Jen automaticky plánuješ společný život kolem jeho práce. A tehdy stojí za to položit si nepříjemnou otázku: máš vedle sebe ambiciózního člověka, nebo jsi ve vztahu, kde bude byznys vždycky partner číslo jedna?
Hodně pracovat ještě neznamená být workoholik
Než mu diagnostikujeme cokoli pokaždé, když otevře notebook po osmé večer, je potřeba rozlišovat.
Existují období, kdy člověk jednoduše pracuje hodně. Uzávěrka, vlastní firma, povýšení, krize, důležitá zakázka. Workaholismus je něco jiného: odborná literatura ho spojuje s nadměrným a nutkavým pracovním zaujetím, obtížným odpojováním od práce a pokračováním navzdory negativním dopadům do dalších oblastí života. Výzkum zároveň rozlišuje workaholismus od zdravého pracovního zaujetí či engagementu.
Takže první otázka není: Kolik hodin pracuje?
Lepší je: Dokáže někdy nepracovat?
Dokáže zavřít notebook, když není skutečná krize? Udrží domluvený společný čas? Nebo práce automaticky vítězí v každém konfliktu priorit, protože její potřeby jsou vždycky označeny za „nutné“, zatímco tvoje za něco, co může počkat?
Největší problém není jeho práce. Je to pravidlo, že ty se vždycky přizpůsobíš
Ambiciózní člověk může mít týdny, kdy je skoro nepoužitelný. Ve fungujícím vztahu ale oba vědí proč, jak dlouho to přibližně potrvá a co udělají potom.
Úplně jiný pocit vzniká, když se výjimka stane systémem. Každý společný plán je předběžný, dokud jej nepotvrdí jeho práce. Večeře může padnout. Víkend se může zkrátit. Dovolená se může posunout. Tvoje věci jsou flexibilní, protože jeho nejsou nikdy.
Studie dvojic, kde oba partneři pracovali, našla souvislost workaholismu s vyšším konfliktem mezi prací a rodinou; přes tento konflikt se mohl workaholismus spojovat také s menší podporou poskytovanou partnerovi a s partnerskou spokojeností.
A dlouhé pracovní hodiny se netýkají jen člověka, který je odpracuje. Výzkum partnerů lidí pracujících nadměrně dlouho sledoval také jejich stres, pocit nedostatku společného času a kvalitu vztahu. Práce zkrátka neumí přetéct jen do jeho večera. Přeteče i do tvého.
„Dělám to přece pro nás“ není univerzální propustka
Možná vydělává dobře. Možná staví firmu, která vám jednou umožní krásný život. Možná opravdu věří, že to všechno dělá i pro tebe. To ale ještě neznamená, že se nemůžeš cítit sama.
Peníze, bezpečí a profesní ambice jsou legitimní hodnoty. Stejně legitimní je ale chtít vztah, který neexistuje pouze mezi dvěma pracovními bloky. Problém vzniká ve chvíli, kdy se jeden typ péče – finanční – začne používat jako důkaz, že všechny ostatní formy přítomnosti už jsou zbytečný luxus.
„Dělám to pro nás“ může být pravda. Jenže pokud ono budoucí nás vzniká za cenu toho, že současné „my“ prakticky neexistuje, je fér o tom mluvit.
Nežádej neurčitě, aby „pracoval míň“
Tohle často skončí špatně. Ty řekneš: „Jsi pořád v práci.“ On slyší: „Nevážím si toho, co buduješ.“ Začne vysvětlovat, proč je každá zakázka důležitá, a během deseti minut vedete soudní proces nad jeho pracovním kalendářem. Mnohem užitečnější je mluvit o tom, co konkrétně ve vztahu chybí.
„Potřebuju, abychom měli aspoň jeden večer týdně, který nezruší práce, pokud opravdu nehoří.“
„Když jsme na večeři, nechci sedět dvacet minut proti tobě, zatímco odpovídáš na maily.“
„Poslední tři víkendy jsme neměli jediný společný den. Takhle mi náš vztah nestačí.“
Najednou ho nežádáš, aby se stal méně ambiciózním. Říkáš mu, jaké minimum potřebuje vztah, aby pro tebe vůbec fungoval.
Sleduj, co udělá, ne jak dobře to vysvětlí
Člověk, který umí podnikat, často umí také fantasticky vysvětlovat. :D Existuje vždycky důvod, proč je právě tenhle měsíc výjimečný. Nový klient. Investor. Launch. Audit. Sezona. Firma je těsně před bodem, kdy konečně… Proto je důležitější než slib další chování.
Když mu řekneš, že se ve vztahu cítíš odstrčená, zkusí skutečně něco změnit? Začne část času chránit? Deleguje něco? Přestane automaticky přijímat každou pracovní věc jako důležitější než společný plán? Nebo ti jen velmi přesvědčivě vysvětlí, proč teď změnit nic nejde?
Systematický přehled výzkumu pracovní závislosti našel negativní souvislosti s některými oblastmi rodinného a sociálního fungování, zároveň ale ukazuje, že výsledky nejsou ve všech studiích stejné. To je docela dobrá připomínka i pro běžný život: samotná nálepka „workoholik“ ti neřekne, jestli vztah přežije. Mnohem víc ti řekne ochota člověka reagovat na dopad svého pracovního stylu.
Nemusíš vyhrát nad jeho firmou
Tady vzniká nebezpečná soutěž. Začneš chtít důkaz, že jsi důležitější. Aby jednou nezvedl telefon kvůli tobě. Aby odmítl pracovní cestu. Aby si vybral vás. A pokaždé, když práci upřednostní, připadá ti, že jsi zase prohrála.
Jenže vztah s velmi ambiciózním člověkem nebude fungovat tak, že práce přestane být důležitá. Potřebuje fungovat tak, že ty nejsi permanentně to jediné, co se může odsunout.
Někdy dostane přednost práce. Jindy vztah. Někdy jeden partner podrží druhého po šíleném pracovním týdnu a za měsíc se role otočí. Problém není nerovnováha v jednom týdnu. Problém je nerovnováha, která se stane strukturou celého vztahu.
A co když ti řekne, že tohle je prostě on?
Pak mu možná věř. Ne jako výčitce. Jako informaci.
Pokud ti člověk otevřeně říká, že podnikání bude vždycky na prvním místě, že nebude chránit společný čas a že od partnerky očekává, že se jeho pracovnímu životu přizpůsobí, nemusíš ho opravovat. Má právo chtít takový život.
Ty máš stejné právo zjistit, že ho nechceš žít s ním. Nemusíš od partnera požadovat, aby si vybral mezi tebou a firmou. Možná si potřebuješ sama odpovědět na něco méně dramatického a mnohem důležitějšího: Je v životě, který si vybral, dost místa i pro vztah, jaký potřebuju já?
Protože láska může přežít hodně práce. Mnohem hůř se jí žije z toho, co po práci zbyde.
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Zdroje: Bakker, Demerouti & Burke – Workaholism and Relationship Quality: A Spillover-Crossover Perspective [1], Andreassen – Workaholism: An Overview and Current Status of the Research [2], Wojdylo et al. – Work Craving and Work Engagement [3], Shafer et al. – Partners’ Overwork and Individuals’ Wellbeing and Relationship Quality [4], Kenyhercz et al. – Work Addiction and Social Functioning: A Systematic Review and Five Meta-Analyses [5], img ai generated