Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnější

Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnějšíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnějšíZdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě
Článek byl publikován 08.10.2026 13:28
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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