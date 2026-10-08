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Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnější

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Staré sanitky z let 2005 a 2008 v Nemocnici Nové Město na Moravě dojezdily. Byly už na hranici své živostnosti, vystřídaly je nové vozy, které si vedení nemůže vynachválit.
Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnější

Novoměstská nemocnice vyměnila sanitky, nové jsou komfortnější

Zdroj: Nemocnice Nové Město na Moravě
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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